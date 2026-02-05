 В Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный компанией PASHA Holding - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный компанией PASHA Holding - ФОТО

First News Media13:47 - Сегодня
В Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный компанией PASHA Holding - ФОТО

5 февраля 2026 года в Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding и его дочерними компаниями, объединяющий профессионалов в области права, экспертов и лидеров в сфере технологий.

Форум проводится в Баку уже второй год подряд и объединяет представителей государственных органов, частного сектора, а также около 1000 специалистов в области права. Цель форума — содействие развитию сотрудничества между государственным и частным секторами в правовой сфере, организация обмена знаниями между юридическими специалистами, обсуждение ключевых законодательных реформ и создание динамичной платформы для оценки существующих правовых пробелов.

На церемонии открытия мероприятия с выступлениями приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Инам Керимов, Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова.

В своем выступлении главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов высоко оценил значимость форума. «Мы уже второй год подряд организуем юридический форум LEGIS. Правовая сфера во многих аспектах является фундаментом развития. Она обеспечивает верховенство закона, способствует подотчетности и защищает права и свободы, составляющие основу нашего общества. Цель проведения данного мероприятия — объединить юридических профессионалов, представляющих государственный и частный секторы, а также академическое сообщество, как внутри страны, так и за ее пределами, и создание возможностей для обмена мнениями», — отметил Джалал Гасымов.

Директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова, в свою очередь, подчеркнула, что планы на 2026 год предусматривают продолжение и расширение текущих проектов, а также их обогащение за счет новых форм сотрудничества. «Мы намерены расширять взаимодействие с ассоциациями, молодежными организациями и международными платформами, чтобы оказывать более широкую поддержку юридическому сообществу Азербайджана», — отметила она.

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов отметил, что в рамках проводимых в Азербайджане судебно-правовых реформ с целью надежной защиты прав предпринимателей и улучшения деловой среды были созданы специализированные коммерческие суды. По его словам, данные суды играют важную роль в формировании доверия бизнеса, обеспечивая более профессиональное и специализированное рассмотрение коммерческих споров. Основной целью является обеспечение единого подхода в судебной практике и укрепление правовой обоснованности принимаемых решений. Также было подчеркнуто, что рост стабильности судебных актов в последние годы в целом способствовал повышению доверия к судебной власти. Отмечено, что административное право играет особую роль в предпринимательской деятельности, и в этом контексте административные суды имеют важное значение для защиты прав граждан. Кроме того, было подчеркнуто, что развитие арбитражных институтов в стране будет способствовать более оперативному и эффективному разрешению коммерческих и гражданских споров.

Отметим, что в рамках форума также предусмотрено проведение ряда важных дискуссий, посвященных актуальным вопросам в сфере права.

Поделиться:
464

Актуально

От редакции

Как превратить победу в мир. Формула Ильхама Алиева и Премия Заида как ее ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман и дождь

Футбол

Посольство США о визах для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

Политика

Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

Общество

В Агджабеди 7-летний мальчик получил 19 ножевых ранений, находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман и дождь

Выявлена незаконная деятельность предприятия по производству колбасы - ФОТО

В Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный компанией PASHA Holding - ФОТО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Семейная трагедия: что известно о супруге мужчины, покончившего с собой

Баку ждёт похолодание и снег

Каким будет февраль в Азербайджане? Прогноз Национальной службы гидрометеорологии

Арестован набравший за последние дни большую популярность TikTok-блогер Velizar

Последние новости

В Агджабеди 7-летний мальчик получил 19 ножевых ранений, находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Сегодня, 15:15

Новые фотокадры продолжения «Дьявол носит Prada» появились в Cети - ФОТО

Сегодня, 15:07

Ален Симонян: Армения не пытается делать что-то против России

Сегодня, 15:03

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман и дождь

Сегодня, 15:00

Лавров прокомментировал возможное членство Армении в ЕС

Сегодня, 14:57

Уиткофф: прогресс по переговорам России и Украины ожидается в ближайшие недели

Сегодня, 14:55

Симонян: У Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые она не получила ответ

Сегодня, 14:53

Выявлена незаконная деятельность предприятия по производству колбасы - ФОТО

Сегодня, 14:50

В Армении заинтересованы в связях с Россией и не считают нужным выходить из ЕАЭС – спикер парламента

Сегодня, 14:48

Эрдоган: дипломатический процесс между США и Ираном не прерван

Сегодня, 14:45

Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленных

Сегодня, 14:40

Посольство США о визах для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

Сегодня, 14:30

Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

Сегодня, 14:13

Крах поиска «слабого звена»

Сегодня, 14:00

Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

В Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 13:47

Обсуждено включение 41 нового памятника в список историко-культурных ценностей - ФОТО

Сегодня, 13:43

Бако Саакян приговорен к 20 годам лишения свободы

Сегодня, 13:37

Байрамов: Азербайджан не признает независимость Тайваня

Сегодня, 13:35
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48