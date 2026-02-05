В Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный компанией PASHA Holding - ФОТО

5 февраля 2026 года в Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding и его дочерними компаниями, объединяющий профессионалов в области права, экспертов и лидеров в сфере технологий.

Форум проводится в Баку уже второй год подряд и объединяет представителей государственных органов, частного сектора, а также около 1000 специалистов в области права. Цель форума — содействие развитию сотрудничества между государственным и частным секторами в правовой сфере, организация обмена знаниями между юридическими специалистами, обсуждение ключевых законодательных реформ и создание динамичной платформы для оценки существующих правовых пробелов.

На церемонии открытия мероприятия с выступлениями приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Инам Керимов, Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова.

В своем выступлении главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов высоко оценил значимость форума. «Мы уже второй год подряд организуем юридический форум LEGIS. Правовая сфера во многих аспектах является фундаментом развития. Она обеспечивает верховенство закона, способствует подотчетности и защищает права и свободы, составляющие основу нашего общества. Цель проведения данного мероприятия — объединить юридических профессионалов, представляющих государственный и частный секторы, а также академическое сообщество, как внутри страны, так и за ее пределами, и создание возможностей для обмена мнениями», — отметил Джалал Гасымов.

Директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова, в свою очередь, подчеркнула, что планы на 2026 год предусматривают продолжение и расширение текущих проектов, а также их обогащение за счет новых форм сотрудничества. «Мы намерены расширять взаимодействие с ассоциациями, молодежными организациями и международными платформами, чтобы оказывать более широкую поддержку юридическому сообществу Азербайджана», — отметила она.

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов отметил, что в рамках проводимых в Азербайджане судебно-правовых реформ с целью надежной защиты прав предпринимателей и улучшения деловой среды были созданы специализированные коммерческие суды. По его словам, данные суды играют важную роль в формировании доверия бизнеса, обеспечивая более профессиональное и специализированное рассмотрение коммерческих споров. Основной целью является обеспечение единого подхода в судебной практике и укрепление правовой обоснованности принимаемых решений. Также было подчеркнуто, что рост стабильности судебных актов в последние годы в целом способствовал повышению доверия к судебной власти. Отмечено, что административное право играет особую роль в предпринимательской деятельности, и в этом контексте административные суды имеют важное значение для защиты прав граждан. Кроме того, было подчеркнуто, что развитие арбитражных институтов в стране будет способствовать более оперативному и эффективному разрешению коммерческих и гражданских споров.

Отметим, что в рамках форума также предусмотрено проведение ряда важных дискуссий, посвященных актуальным вопросам в сфере права.