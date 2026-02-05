H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Шведский модный ритейлер H&M планирует открыть свой первый магазин в Азербайджане во второй половине 2026 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальное сообщение H&M Group.

H&M (Hennes & Mauritz) - международная компания, основанная в Швеции в 1947 году. Бизнес-идея бренда заключается в том, чтобы предлагать моду и качество по лучшей цене с соблюдением принципов устойчивого развития. С момента открытия первого магазина компания превратилась в глобальную сеть, предлагающую одежду и дизайн покупателям по всему миру.

Подчеркнем, что H&M является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой и вторым по величине, после испанской корпорации Inditex, глобальным ретейлером одежды.