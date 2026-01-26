В государственных театрах Азербайджана усовершенствованы механизмы управления - ФОТО

Министерством культуры Азербайджанской Республики приняты соответствующие решения в направлении совершенствования системы управления государственными театрами.

В соответствии с требованиями закона «О театре и театральной деятельности» были заново разработаны и утверждены уставы, структура и штатные расписания государственных театров, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Принятые изменения, начиная с прошлого года, обсуждались с участием руководителей театров, профильных экспертов и специалистов, а также соответствующих комиссий.

Новоутверждённые уставы способствуют систематизации деятельности театров, повышению эффективности управления и более чёткой конкретизации функциональных обязанностей. Отмечается, что принятые решения направлены на обеспечение устойчивого развития театральных учреждений, повышение качества творческой и административной работы, а также на укрепление прозрачности и последовательности в управленческих процессах.

Одновременно отметим, что в новой принятой Концепции «Культура Азербайджана - 2040» определены важные стратегические цели, касающиеся развития театрального искусства. В минкультуры подчеркивают, что в этом контексте поэтапное совершенствование правовой базы в театральной сфере, включая перспективу обновления законодательства о театре, служит развитию азербайджанского театра в будущем и укреплению его позиций в международной культурной среде.