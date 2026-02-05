В Баку проходит церемония открытия II Молодежной недели Движения неприсоединения

5 февраля в Бакинском конгресс-центре проходит церемония открытия II Молодежной недели Движения неприсоединения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное Молодежной организацией Движения неприсоединения (МОДН) по случаю 2 Февраля – Дня молодежи Азербайджана, собрало вместе представителей молодежи, государственного и частного секторов, а также международных организаций.

Выступая на мероприятии, председатель МОДН и молодежный защитник климата COP29 Лейла Гасанова отметила, что в ходе II Молодежной недели Движения неприсоединения участники программы посредством панельных дискуссий, интерактивных сессий и семинаров получат знания и навыки по ряду актуальных тем, таких как международные отношения, продвижение устойчивых практик, переход к зеленой энергии и градостроительство. Предусмотренные в рамках проекта тренинги будут способствовать важным обсуждениям среди молодежи о незаменимой роли науки, дипломатии и коммуникации в наше время, а также об инновационных решениях для устойчивого развития городов.

Молодежная неделя Движения неприсоединения, прошедшая в прошлом году с участием около ста молодых людей, в том числе из региона, в этом году пройдет в Баку с 5 по 7 февраля.