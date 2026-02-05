 Произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Хачмазе | 1news.az | Новости
Произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Хачмазе

First News Media12:55 - Сегодня
В селе Нараджан Хачмазского района на железнодорожном переезде произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и легкового автомобиля.

По имеющейся информации, поезд сбил автомобиль марки ВАЗ, пересекавший пути. В результате аварии водитель машины, 22-летний житель села Агтала Саид Челебиев, скончался на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту проводится расследование.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова

