Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из РФ

Армения рассчитывает получать новые инвестиции из России и готова к обсуждениям вокруг этого вопроса.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

"Мы приветствуем любые инвестиции, в том числе и из Российской Федерации. Мы очень хотели бы, чтобы они [российские компании] осуществили новые инвестиции, и если при их осуществлении возникнет вопрос предоставления каких-то привилегий, правительство готово [его] обсуждать. Но очень важно, чтобы у нас была конкретная инвестиционная программа. <…> Мы открыты к переговорам", - сказал Папоян на пресс-конференции в Ереване.

Источник: ТАСС