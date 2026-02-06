Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из РФ
Армения рассчитывает получать новые инвестиции из России и готова к обсуждениям вокруг этого вопроса.
Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.
"Мы приветствуем любые инвестиции, в том числе и из Российской Федерации. Мы очень хотели бы, чтобы они [российские компании] осуществили новые инвестиции, и если при их осуществлении возникнет вопрос предоставления каких-то привилегий, правительство готово [его] обсуждать. Но очень важно, чтобы у нас была конкретная инвестиционная программа. <…> Мы открыты к переговорам", - сказал Папоян на пресс-конференции в Ереване.
Источник: ТАСС
233