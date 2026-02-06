EMIN презентовал песню, давшую название его новому концертному туру - ВИДЕО

На электронных музыкальных платформах презентована новая песня народного артиста Азербайджана EMIN’а «Жизнь игра».

Композиция «Жизнь игра» обещает стать хитом, у нее особая история - это подарок от артиста и друга Брендона Стоуна. Трек сразу зацепил, и EMIN начал пробовать его на студии, переосмысливая текст под себя и личный опыт.

Именно эта песня дала название туру EMIN’а в 2026 году - «Жизнь игра» обязательно прозвучит на всех концертах, где он и его бэнд будут выступать.

«Каждая строчка передает сложность и азарт жизни, моменты падений и взлетов, которые открывают новые пути», - отмечается на официальном сайте EMIN’а в новости, посвященной выходу нового трека.

На электронных музыкальных платформах трек «Жизнь игра» доступен по ссылке.