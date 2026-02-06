 «ƏDV geri al»: потребителям возвращено около 19,7 млн манатов | 1news.az | Новости
«ƏDV geri al»: потребителям возвращено около 19,7 млн манатов

First News Media15:13 - Сегодня
В январе текущего года в рамках проекта «ƏDV geri al» через уполномоченные банки потребителям было возвращено 19 млн 680,2 тыс. манатов НДС.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Проект «ƏDV geri al» предполагает возвращение потребителям части уплаченного НДС за приобретенные товары (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), оказанные услуги в сфере розничной торговли, общественного питания, театральных постановок, показов фильмов, посещений музеев и концертов симфонического оркестра, за услуги, предоставленные медицинскими учреждениями и частными медицинскими практиками, а также услуги по проживанию и ночевке, предоставляемые гостиницами на освобожденных от оккупации территориях.

Сумма НДС, возвращенная из государственного бюджета в январе иностранным гражданам за приобретенные на территории страны товары для личного потребления (tax free), составила 718,2 тыс. манатов.

