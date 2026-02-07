В Тертере задержаны члены группировки, занимавшейся реализацией опасной мясной продукции

В Тертерском районе задержаны члены группировки, занимавшейся незаконным забоем скота и реализацией опасной мясной продукции.

Сотрудники полиции совместно со специалистами Агентства продовольственной безопасности провели спецоперацию, в результате которой были задержаны четверо подозреваемых: Турал Джафаров, Сеймур Мамедов, Сейфеддин Гулиев и Гасан Джафарли.

Во время осмотра недостроенного помещения, принадлежащего Т.Джафарову, правоохранители обнаружили 146 кг конины, признанной непригодной для употребления в пищу.

Задержанные признались, что планировали перевезти опасный товар в Баку и продать его под видом говядины.

По данному факту продолжается расследование.

