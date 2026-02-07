Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, ветер – северо-западный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью 3-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 85-90, днем - 75-80 процентов.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в горных и предгорных районах местами возможны осадки, ожидается снег. Местами осадки примут интенсивный характер. Местами возможен туман. Западный ветер местами и временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 1-4°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.