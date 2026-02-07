Стало известно о состоянии «Böyük Seva»
Стало известно о состоянии журналистки Севды Гасановой, известной всем по телеканалу ANS как "Böyük Seva", которая вчера перенесла операцию на головном мозге.
В Республиканской нейрохирургической больнице сообщили, что С.Гасанова обратилась к ним 2 февраля в 12:10.
"После врачебного осмотра пациентке, которой была оказана необходимая медицинская помощь, был поставлен диагноз "правосторонняя акустическая невринома".
6 февраля ей была успешно проведена операция по удалению правосторонней акустической невриномы.
В настоящее время она продолжает лечение в реанимационном отделении, находится в сознании, состояние оценивается как стабильное", - подчёркивается в информации.
Напомним, что вчера во время операции, продолжавшейся более семи часов, был проведён процесс хирургического удаления (экстирпации) опухоли головного мозга С.Гасановой.
