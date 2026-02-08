Глава МИД: Израиль не пойдет на компромисс в вопросе разоружения ХАМАС

Израиль не пойдет на компромисс в том, что касается разоружения радикального движения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.

С таким заявлением выступил глава израильского МИД Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с парагвайским коллегой Рубеном Рамиресом Лескано.

"Мы поддерживаем план [президента США Дональда] Трампа по Газе. Движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа - демилитаризован. Эти положения лежат в основе плана [Трампа], и здесь нельзя идти на компромисс", - заявил Саар. По словам главы израильского МИД, разоружение ХАМАС и демилитаризация палестинского анклава "необходимы для безопасности и стабильности региона", а также важны для "лучшего будущего самих жителей Газы".