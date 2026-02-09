Фактор Трампа и визит Вэнса: Азербайджан в фокусе США

Азербайджан готовится встретить завтра второго человека в администрации США - вице-президента Джей Ди Вэнса.

Его визит в Баку становится важным дипломатическим сигналом, подчеркивающим, что отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами продолжают эволюционировать от некогда ситуативного взаимодействия к более стабильному, политически насыщенному диалогу. В отличие от многих предшественников, нынешняя администрация Вашингтона делает ставку на персональные связи на высшем уровне, в основе которых лежит личный фактор президента США Дональда Трампа - человека, для которого президентская дипломатия все чаще переплетается с элементами межличностного доверия.

Вэнс будет находиться в Азербайджане 10-11 февраля, и представительность сопровождающей его делегации подчеркивает как политическую, так и экономическую составляющие нынешнего этапа двусторонних отношений.

Безусловно, этот визит сам по себе имеет особое историческое значение для азербайджано-американских отношений. За все годы независимости Азербайджана его лишь однажды посещал вице-президент США - это был ныне покойный Дик Чейни в 2008 году. Что показательно - и Чейни тогда, и Вэнс сегодня являются представителями администрации республиканцев. При власти же демократов азербайджано-американские отношения в лучшем случае оставались замороженными, а в худшем - деградировали до уровня угроз и шантажа в риторике ответственных лиц США, вплоть до введения против Азербайджана несправедливых санкций.

Почти двадцатилетняя пауза, разделяющая визиты такого уровня, придает предстоящему прибытию в Баку вице-президента США особый смысл. Оно наглядно отражает изменение расстановки приоритетов в политике Вашингтона на южно-кавказском направлении и подчеркивает возросшее значение Азербайджана в этой конфигурации, что выводит событие далеко за рамки протокольной дипломатии.

Как следует из официальных сигналов американской стороны, повестка переговоров Вэнса будет сосредоточена на поддержке и дальнейшем сопровождении процесса азербайджано-армянской нормализации, а также на углублении двустороннего диалога США с каждой из стран региона. Дональд Трамп недвусмысленно обозначил, что миссия вице-президента направлена на укрепление стратегического взаимодействия с Баку и формирование основы для предметного обсуждения новых форматов сотрудничества, включая вопросы безопасности и военно-технического характера. Одновременно Вашингтон рассматривает возможности расширения контактов в сфере высоких технологий, проявляя интерес к региону со стороны американского бизнеса, и заявляет о намерении активнее участвовать в инфраструктурных и экономических проектах, ставших возможными в результате достигнутых между Баку и Ереваном договоренностей.

За последние месяцы отношения между Азербайджаном и США переживают заметную активизацию. Центральным моментом в них стала вашингтонская встреча 8 августа 2025 года президентов двух стран. В рамках того саммита, еще одним действующим лицом которого стал премьер-министр Армении Никол Пашинян, была также подчеркнута идея воплощения Зангезурского коридора под названием «Trump Route for International Peace and Prosperity» (TRIPP) - транспортной и торговой инициативы, призванной связать материковую часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении и создать новую транспортно-экономическую ось, способную не только стимулировать экономику стран региона, но и переместить центр экономической активности с традиционных северных коридоров на южные маршруты. Именно этот проект сегодня считается ключевым элементом американской дипломатии на Южном Кавказе и, как можно ожидать, станет одной из главных тем, которые будут обсуждаться в ходе текущего визита.

Рост активности на международных площадках дополняется недавним вступлением Азербайджана в «Совет мира по Газе» («Board of Peace») - международную структуру, созданную по инициативе Трампа в рамках усилий по прекращению войны в Газе и восстановлению стабильности в регионе. Азербайджан был приглашен стать одним из учредителей этой структуры, что подчеркивает расширение геополитического участия Баку в глобальных процессах миротворчества. Президент Ильхам Алиев принял приглашение, что служит дополнительным сигналом укрепления стратегических связей между Баку и Вашингтоном.

На фоне этих событий нельзя не обратить внимания на вклад Дональда Трампа в нынешний этап американо-азербайджанских отношений. Именно он остановил действие активированной вновь предыдущей администрацией антиазербайджанской 907-й поправки к Акту о поддержке свободы - нормативного акта, принятого и действовавшего десятилетиями под влиянием армянского лобби и существенно ограничивавшего прямую правительственную помощь Азербайджану со стороны США, - подтверждая тем самым прагматичный подход в духе «реал политик» к разработке внешнеполитических приоритетов. Эта поправка, введенная в начале 1990-х годов и длительное время влиявшая на американо-азербайджанские отношения, в последние годы не только потеряла свою актуальность, она еще и служит напоминанием о том, как долгое влияние внутренних американских политических лобби сдерживало развитие стратегических отношений США с Баку.

Линия на укрепление взаимоотношений, которую проводит Трамп, проявляется и в персональном контакте двух лидеров на протяжении целого ряда встреч, обменов телефонными звонками и корреспонденцией с начала нынешнего года. Официальная коммуникация между Трампом и Алиевым затрагивала вопросы стратегической безопасности, экономического сотрудничества, а также перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе транспортных и энергетических. Эти контакты не были эпизодическими, они стали постоянным элементом двустороннего диалога, в ходе которого стороны не раз подчеркивали взаимное уважение обязательств и готовность к взаимодействию в интересах своих стран.

Особое внимание также следует уделить тому, что американская сторона нацелена превратить отношения с Азербайджаном в устойчивое стратегическое партнерство, выходящее за рамки ситуативных интересов. Речь идет о развитии широкого спектра сотрудничества - от оборонной промышленности до энергетики, торговли и инфраструктурных проектов, что отражено в формулировках Трампа об «укреплении стратегического партнерства». В своих публичных заявлениях он отмечал важность стабилизации региона и совместной работы над экономическими инициативами, которые, по сути, могли бы заложить основу для долгосрочного союза.

Вне зависимости от того, какими будут детали предстоящего визита Вэнса, сам факт его прибытия в Баку является важным маркером новых реалий международной дипломатии, которые формируются вокруг Азербайджана. Этот визит служит прямым подтверждением того, что республика выходит на уровень взаимодействия с одним из ведущих мировых центров силы, а американская сторона рассматривает Баку как стабильного и надежного игрока в регионе, от которого ожидают ответственных решений и взаимовыгодного сотрудничества.