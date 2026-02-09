Иран готов понизить уровень обогащения урана, если США отменят санкции

Власти Ирана готовы понизить уровень обогащения имеющихся в стране запасов 60-процентного урана, если Вашингтон снимет с Тегерана все санкции. Об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Этот вопрос зависит от того, отменят ли они в ответ все санкции», - приводит агентство Tasnim ответ Эслами на соответствующий вопрос журналиста.

Тегеран и Вашингтон не затрагивали на переговорах в Омане вопрос вывоза иранского высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны, уточнил вице-президент.

«На переговорах такой вопрос не обсуждался», - отметил он.

6 февраля в столице Омана прошел новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.