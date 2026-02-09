МЧС обратилось к гражданам в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило население в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, 10–11 февраля на территории страны ожидаются резкое изменение погоды, сильный ветер и интенсивные осадки, в том числе снег. Прогнозируется значительное снижение температуры.

МЧС обращается к гражданам с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности:

«Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами, проводами и высокими деревьями. Учитывая сложности, которые создает сильный ветер при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцам маломерных судов необходимо помнить, что выход в море в таких погодных условиях запрещен.

Поскольку похолодание приводит к росту использования газовых и электрических обогревателей, необходимо строго соблюдать правила их эксплуатации и проявлять бдительность в связи с угрозой отравления угарным газом. Запрещается использовать неисправные, нестандартные или кустарные обогревательные приборы. Не допускайте перегрузки электросети и не оставляйте включенные обогреватели без присмотра».

В сообщении МЧС также отмечается, что жителям горных районов в морозную и снежную погоду рекомендуется по возможности не покидать населенные пункты. В случае необходимости поездки следует заранее информировать близких о маршруте движения, обеспечить соответствие технических характеристик автомобиля сезону и иметь достаточный запас топлива:

«Рекомендуется избегать мест с лавиноопасной вероятностью, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населенные пункты до наступления темноты».