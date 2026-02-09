«Правосудие» по-армянски: «мир» на бумаге, реванш - в уме? Разбираем решение суда против последнего главаря сепаратистов

На фоне прогрессирующего процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном армянские реваншисты предпринимают новые провокации, направленные на срыв мирной повестки.

Речь идет, пожалуй, о самом «сером» и безликом главаре бывшего сепаратистского режима - Самвеле Шахраманяне, который, по всей видимости, в полной мере осознавая и пытаясь компенсировать свою посредственность, стремится доказать, что он «тоже существует».

Надев на себя изрядно поношенную маску «многострадального лидера в изгнании», этот «некто» решил напомнить о себе, подав гражданский иск «о защите чести и достоинства и опровержении фактов» против Министерства науки и образования Армении - за то, что в учебнике по истории отражено его же решение о роспуске марионеточного режима. Иск был подан еще в сентябре, вспомнить о нем сейчас пришлось в свете судебного решения, которое по степени абсурдности и провокационности ничуть не уступает самой жалобе, а скорее логично ее завершает.

В удовлетворении иска суд отказал, однако не отказался от бредового пассажа в обосновании своего постановления, указав, что решение Шахраманяна о самороспуске самопровозглашенного образования «было вынесено под применением силы или прямой угрозой ее применения», и поэтому, дескать, «не имеет юридической силы».

Примечательно, что подобные рассуждения вообще не имели прямого отношения к предмету разбирательства. Иск Шахраманяна не касался - и не мог касаться - правовой оценки роспуска оккупационного режима, и суд должен был ограничиться исключительно рамками заявленных требований.

Именно поэтому вызывает закономерный вопрос, на каком основании армянский суд счел себя вправе вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, принимая решения, направленные против его суверенитета и территориальной целостности. Такое «правосудие» выглядит не иначе как попыткой легитимировать прежние сепаратистские конструкции и оправдать реваншистские фантазии бывших армянских правителей, кстати, заметно активизировавшихся по мере приближения назначенных на 7 июня парламентских выборов.

И все эти попытки, направленные против мира, происходят в то время, как мирный процесс получает новые импульсы в духе Вашингтонского саммита и недавней встречи лидеров в Абу-Даби. Сегодня этот процесс продвинулся вплоть до начала двусторонней торговли.

Важно подчеркнуть, что инициатива по практическому наполнению мирной повестки исходит именно от Азербайджана – конкретные жесты Баку, демонстрируя его добрую волю и приверженность миру, носят не просто декларативный, а прагматичный и прикладной характер. Именно решения Президента Азербайджана оказывают прямое и измеримое влияние на экономическую стабильность Армении, открывая ей доступ к критически важным ресурсам и формируя условия для укрепления своей экономической устойчивости. В результате, сегодня Армения получает жизненно необходимые грузы по наиболее удобному и экономически эффективному маршруту: зерно - прямым транзитом через азербайджанскую территорию, нефтепродукты - непосредственно из Азербайджана. Более того, в Абу-Даби лидеры договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Эта договоренность получает дополнительное наполнение обменом списка товаров для взаимных поставок, - об этом, по сообщениям армянских медиа, на днях заявил министр экономики Армении Геворг Папоян. По его словам, стороны обменялись списками продукции для взаимных поставок и обсудили их: «Мы понимаем, что рынки должны быть открыты для обеих сторон: как для них наш рынок, так и для нас их рынок». В числе армянской экспортной продукции он ранее назвал алюминиевую фольгу и сырье для ее производства, ферромолибден, текстильную и другую продукцию.

Стоит отметить и недавние политические шаги со стороны Баку - передачу Армении группы армянских заключенных, как еще один показатель его приверженности принципам гуманизма и практический результат мирной повестки, а также возвращение ей остававшихся в Карабахском регионе армян.

На этом фоне провокации, направленные против мира и предпринимаемые в Армении даже на уровне судебной власти, не могут не вызывать недоумения. Не меньше вопросов вызывает и тот факт, что в Ереване до сих пор продолжает действовать «правительство в изгнании» так называемой «Нагорно-Карабахской республики». Как это соотносится с тем, что сам премьер-министр Пашинян называл эту структуру угрозой национальной безопасности и не признаваемой официальным Ереваном. И как это согласуется с его заявлениями о перевернутой странице противостояния и необходимости сосредоточиться на создании мирного и процветающего будущего для двух народов?

В совокупности все происходящее сегодня в Армении лишь подтверждает абсолютную обоснованность необходимости внесения изменений в конституцию этой страны. Речь идет не о формальности, а о принципиальном шаге, который должен окончательно исключить саму возможность того, чтобы в будущем у кого бы то ни было в Армении возникало искушение, пользуясь любой «удобной» ситуацией, вновь выдвигать территориальные претензии в отношении Азербайджана - будь то под прикрытием судебных решений, псевдополитических структур или реваншистской риторики.