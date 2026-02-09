В Баку предотвращено распространение пожара на жилой дом - ВИДЕО
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в постройке на территории поселка Зиря Хазарского района столицы.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.
Согласно сообщению, на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в деревянной беседке удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив распространения огня на вплотную расположенный жилой дом.
В результате пожара сгорела беседка общей площадью 10 кв. м, а также горючие конструкции кровли близлежащего частного дома.
Сам жилой дом был защищен от огня.
315