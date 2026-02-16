Cтратегический и культурный центр региона: Каким увидел Баку XIX века Александр III - ФОТО

Во второй половине XIX века Баку переживал период стремительного подъёма, превращаясь из провинциального города в один из самых динамично развивающихся центров Российской империи.

Развитие нефтяной промышленности сделало его настоящим «бьющимся сердцем» экономической жизни региона, притягивающим капиталы, технологии и людей. Город активно застраивался, менял свой облик, росли новые кварталы, прокладывались дороги, формировалась современная инфраструктура. В Баку стекались предприниматели, инженеры, рабочие и специалисты из разных уголков империи и из-за рубежа. Население стремительно увеличивалось, а сам город всё отчётливее заявлял о себе как о стратегически важном промышленном и торговом узле. Именно в этот период Баку окончательно утвердился в статусе одного из ключевых центров экономического развития империи.

Любопытной и во многом знаковой страницей в истории города стал визит императора Российской империи Александра III в 1888 году. Правитель, вошедший в историю под прозвищем «Миротворец», он получил его за внешнеполитическое спокойствие эпохи своего царствования, в годы которого Россия не была вовлечена ни в один крупный военный конфликт.

Следуя по Закавказской железной дороге, царский поезд делал остановки на ключевых станциях, где августейшую семью встречали с особыми почестями. Утром 8 октября 1888 года, ещё до прибытия в Баку, императорскую семью приветствовали на станции Гаджигабул, где сальянские рыбопромышленники преподнесли в дар свежую икру, помещённую в изящный серебряный бочонок. Этот жест символизировал богатство и гостеприимство региона. В рамках поездки Александр III также посетил Гянджинский железнодорожный вокзал, подчеркнув значение железнодорожного сообщения и стратегическую роль Закавказья. Сам визит стал наглядным свидетельством того внимания, которое император уделял быстро развивающимся промышленным центрам империи, среди которых Баку занимал особое место.

Императорский поезд прибыл в Баку в субботу, 8 октября 1888 года, в два часа дня. В тот момент, когда над домом губернатора был поднят императорский штандарт, с береговых батарей и судов раздался торжественный салют, возвестивший о прибытии августейших гостей. Железнодорожная станция была празднично украшена флагами и растениями: столбы и ограждения густо обвивали зелёные ветви, специально доставленные из Ленкорани. Для Баку, где зелёные насаждения тогда были редкостью, такое оформление производило особенно сильное впечатление.

На платформе Их Императорских Величеств встречали вице-губернатор, действительный статский советник И. А. Бениславский, главный командир портов и командир Бакинского порта контр-адмирал В. Я. Бал, полицмейстер поручик И. А. Деминский, а также городской голова С. И. Деспот-Зенович вместе с гласными городской думы. Императорская чета обошла представителей города и приняла традиционный хлеб-соль, поднесённый на серебряном блюде. Городской голова Деспот-Зенович произнёс приветственную речь, после чего Её Величеству были представлены дамы бакинского общества. Они преподнесли букет цветов в изящном золотом порт-букете, украшенном с одной стороны надписью «1888 г., Баку», а с другой — вензелем Её Величества, выполненным из бриллиантов, что придало моменту особую торжественность.

Тем временем массы народа заполнили улицы города. Весь Баку был украшен флагами — ими были увешаны не только здания, но даже фаэтоны и простые телеги, подчёркивая всеобщий праздничный подъём.

С вокзала Их Императорские Величества направились для молитвы в Николаевский собор (был снесён в 1930х,а на его месте позже построили Бакинскую ГЭС), расположенный в Крепости, где их встретил экзарх Грузии, высокопреосвященный Палладий. После богослужения Александр III со свитой проследовал к дому губернатора, в котором царская семья остановилась на время пребывания в Баку. По всему пути следования, с одной стороны дороги, выстроились шпалеры войск без оружия, сопровождаемые хорами музыки. Начиная от набережной, войска сменялись воспитанниками учебных заведений, а ближе к дому губернатора путь украшали ряды воспитанниц женских учебных заведений.

Напротив подъезда был выстроен почётный караул — первая рота 81-го Апшеронского пехотного полка Его Императорского Высочества Великого князя Георгия Михайловича, со знаменем и хором. На площади расположились депутации от всех сословий Бакинской губернии, а также Дагестанской и Каспийской областей. Прибыв к дому губернатора под восторженные крики «ура». Император обошёл все делегации, лично удостоив многих представителей вниманием и вопросами. Завершением церемонии стал торжественный марш караула апшеронцев перед Государем.

Согласно программе визита, около половины третьего дня Их Императорские Величества приступили к посещению учебных заведений города. Первым пунктом стало посещение Мариинской женской гимназии — здания, в котором сегодня располагается Национальный музей искусств Азербайджана. У входа августейших гостей встретили городской голова и руководство гимназии.

В зале гимназии сводный хор из учениц Мариинской гимназии и воспитанников Реального училища под аккомпанемент органа и рояля исполнил гимн Людвига ван Бетховена «Прославление Бога». Затем Их Величества поднялись в актовый зал, где Александр III и его супруга прослушали две музыкальные пьесы, а также хор П. И. Чайковского «Рассвет». После выступления император удостоил беседы учителя хорового пения гимназии, господина А. К. Ирецкого, сына городского головы, выразив интерес к организации музыкального образования. В знак почтения ученицы гимназии преподнесли Императрице белую суконную скатерть с вышитым шёлками гербом Баку. Борты скатерти, выполненные из малинового бархата, были украшены золотым шитьём и шёлковыми узорами с изысканным персидским орнаментом, что подчёркивало высокий уровень местного рукоделия.

Согласно протоколу визита, в четвёртом часу дня состоялась торжественная закладка православного Александро-Невского собора — величественного храма, который должен был стать одним из главных украшений Баку и который, к сожалению, был разрушен в 1936 году. Церемония проходила в Высочайшем присутствии и носила особо торжественный характер.

К месту закладки из церкви направился крестный ход; духовенство выстроилось перед шатром, а рядом с основанием будущего собора были установлены хоругви и иконы. С прибытием Их Императорских Величеств началось молебствие, которое совершил экзарх Грузии, высокопреосвященный Палладий, в сослужении двух архимандритов и шести священников.

После окропления места закладки святой водой высокопреосвященный Палладий, согласно церковному уставу, положил в основание храма частицу святых мощей, помещённую в серебряный ковчег. Их Величества вложили в основание монеты с изображением года закладки, после чего протоиерей зачитал надпись, выгравированную на бронзовой доске, посвящённую сооружению собора. Затем экзарх вновь окропил место святой водой, и Государь Император возложил на доску первый камень. За ним камни положили Её Величество и Императорские Высочества. Поверх заложенных камней была надвинута и закреплена массивная плита, после чего церемония завершилась торжественным пением «Многая лета» — традиционным православным пожеланием долгой и благополучной жизни.

Александро-Невский собор был задуман как один из главных духовных и архитектурных символов Баку, призванный подчеркнуть значение города в жизни империи. Его величественный облик на долгие годы стал частью городского пространства и памяти нескольких поколений бакинцев. Собор остался в истории как утраченная святыня и напоминание о том, насколько хрупким может быть архитектурное наследие.

Во время своего визита в Баку Их Императорские Величества размещались в доме бакинского губернатора, расположенном на Набережной Императора Александра II. К приезду царской семьи резиденция была тщательно подготовлена: лестницу украшали тропические растения, а сени, служившие приёмной, были обставлены разнообразной мебелью. Из сеней открывался вход в зал и гостиную, убранные цветами и коврами; над диваном на стене находился портрет Их Величеств. Другая дверь вела в более узкий зал, использовавшийся как запасная столовая. Из большого зала через гостиную можно было пройти в кабинет Его Величества.

Кабинет представлял собой комнату с тремя окнами и большим камином, обставленную мебелью, обитой сафьяном. Пол был покрыт большим ковром с синим фоном. Один из углов кабинета занимала изящная чёрная лакированная мебель с мелкими перламутровыми инкрустациями. Из столовой залы находился вход в гостиную Её Величества — изящно драпированную комнату с мягкой мебелью, обитой кретоном с красными атласными обводами. В центре гостиной стоял рояль. Балкон выходил в губернаторский сад; на балконе, среди растений, находилась тахта с мутаками, покрытая ковром. Комната Наследника Цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II, и его брата Великого князя Георгия Александровича была общей. В семь часов вечера у Их Величеств состоялся фамильный обед.

Из дома губернатора открывался вид на берег моря и украшенную флагами набережную. Вечером в городе зажглась иллюминация: тысячи разноцветных огней обрамляли здания. На вершине Девичьей башни горели вензеля царственных гостей — «А», «М», «Н» и «Г». Все суда, стоявшие на рейде, были освещены гирляндами огней на мачтах и реях; с моря пускались ракеты. Позднее венценосная семья отправилась в Сураханы для осмотра вечных огней и Храма огнепоклонников.

Источники:

Кавказский календарь на 1889г.

Великий князь Александр Михайлович. Император Александр III // Книга воспоминаний. — Париж, 1933.

Предложение следует…

Вахид Шукюров