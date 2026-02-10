«Спортзалы закрыты, бассейнов нет»: Депутат о проблемах развития молодежи

«Невозможно проникнуть в каждую семью и знать все её проблемы, однако в Азербайджане необходимо проводить мониторинг состояния каждого ребенка. Мы обязаны изучить положение детей, проживающих в самостроях».

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа в ходе обсуждения законопроекта «О правах ребенка» на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он задался вопросом: достаточно ли сегодня детских интернатов для размещения беспризорных детей и можем ли мы их туда направлять?

«Ребенок должен посещать детский сад, но мест там нет. Тысячи детей лишены этого права - как мы намерены это обеспечивать? Спортивные комплексы либо закрыты, либо отсутствуют в регионах, где живет ребенок. А у родителей нет средств, чтобы возить его куда-то далеко. Одаренные дети должны посещать центры творчества, но они зачастую расположены слишком далеко от их места проживания. Проезд в автобусах для детей с 5 лет не бесплатен. Если у родителя нет возможности платить, талант ребенка просто угаснет, так и не раскрывшись. Когда школьные спортзалы не соответствуют стандартам, дети не могут там развиваться. В школах нет бассейнов, а найти бесплатные секции плавания крайне сложно. Я перечисляю всё это, чтобы мы нашли конкретный механизм решения. Речь идет о контингенте в 2,73 миллиона человек. Чтобы мобилизовать все ресурсы профильного министерства для этих целей, необходим внушительный бюджет», - отметил депутат.