Ради предотвращения раскола: в Кыргызстане уволен глава нацбезопасности

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, так же лишив офицера должности заместителя премьер-министра страны.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Уточняется, что подписанный Жапаровым указ соответствует пункту 4 части 1 статьи 70 и статье 71 Конституции Кыргызской Республики. О причинах увольнения Ташиева не сообщается.

В тот же день, 10 февраля, на сайте президента страны появилась новость о том, что исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен Жумгалбек Шабданбеков. Теперь его кандидатуру должен утвердить Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана.

Позднее пресс-служба главы республики опубликовала пояснение Жапарова к своим указам.

«Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив — укрепить единство», — заявил Жапаров.

Камчыбек Ташиев был утвержден на посту руководителя спецслужбы в октябре 2020 года. Указ об этом назначении подписал тогда еще и.о. президента Садыр Жапаров.

Известно, что политики неоднократно отстаивали единую позицию в дебатах, а общий уголовный эпизод в 2012-м еще сильнее укрепил личные взаимоотношения деятелей.

После событий октября 2020 года, когда Жапаров пришел к власти в стране, аналитики заговорили о политическом тандеме. В итоге Ташиев получил ключевую должность вице-премьера республики — председателя ГКНБ. Он курировал самые резонансные уголовные дела и был ближайшим доверенным лицом руководителя страны.

