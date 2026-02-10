В Баку расследуют информацию об угрозах отца изнасиловать собственную дочь

В Сабунчинском районе Баку отец предположительно угрожал своей дочери сексуальным насилием.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, в связи с данными утверждениями мать ребенка обратилась на горячую линию «Женской службы поддержки».

По словам женщины, она сама и трое ее несовершеннолетних детей постоянно подвергаются бытовому насилию и угрозам убийства со стороны супруга:

«Отец, находящийся под воздействием наркотиков, угрожает членам семьи, в том числе малолетней дочери, совершением действий сексуального характера. Он выслеживает ее возле школы и заявляет, что все равно найдет. Это их родной отец. Соответствующие материалы уже представлены на горячую линию».

Отмечается, что ранее данный мужчина уже был судим за употребление наркотиков и недавно вышел на свободу.

В пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Oxu.Az сообщили, что по факту данных утверждений в территориальном управлении полиции проводится расследование:

«Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию данного лица. Будет предоставлена дополнительная информация».