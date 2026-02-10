Пассажир из Пекина пытался «проскочить» таможню со старыми бирками

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета пресекли попытку незаконного ввоза в страну изделий из меха.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомитет, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Пекин - Баку, пытался обманным путем покинуть таможенную зону через «Зеленый канал». Выдав ручную кладь за багаж, на котором сохранились бирки с предыдущей поездки, пассажир хотел создать видимость того, что его вещи уже прошли проверку.

Однако сотрудники таможни направили гражданина в «Красный канал». При осмотре его багажа с помощью рентгеновской установки были обнаружены подозрительные предметы.

В ходе досмотра в чемодане и полиэтиленовом пакете, принадлежащих данному лицу, было обнаружено 27 незадекларированных меховых изделий различных марок.

По факту проводится расследование.