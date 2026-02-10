 «Тахмине» - 33: Что осталось за кадром культовой азербайджанской драмы? - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

«Тахмине» - 33: Что осталось за кадром культовой азербайджанской драмы? - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:28 - Сегодня
«Тахмине» - 33: Что осталось за кадром культовой азербайджанской драмы? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня исполняется 33 года с момента выхода на экраны драмы режиссера Расима Оджагова «Тахмина», снятого мотивам романа Анара «Шестой этаж пятиэтажного дома».

Об этом сообщается на официальной Facebook странице Союза кинематографистов Азербайджана, где в рубрике «Из истории национального кино» опубликовано немало интересных фактов о фильме «Тахмина».

Отмечается, что режиссер Расим Оджагов, прежде чем экранизировать сценарий, посмотрел театральную постановку в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, главные роли в которой исполняли ныне покойные народные артисты Амалия Панахова (Тахмина) и Фуад Поладов (Заур).

Сюжет произвёл на режиссёра сильное впечатление, и он подумал, что настало время снять это произведение в формате фильма, и, не откладывая, позвонил писателю Анару: «Я позвонил и сказал: может, переработаешь этот роман для кино? Анар согласился и довольно быстро написал сценарий. Однако после его завершения я подготовил режиссёрскую версию».

Изменения, которые внёс Р.Оджагов, в основном касались кадров, которые он видел по-своему, и он снимал их именно так, как представлял.

В рубрике «Из истории национального кино» кратко напоминается читателям об одном из изменённых эпизодов. Тем, кто читал роман «Шестой этаж пятиэтажного дома», хорошо известно, что финал там выстроен согласно авторскому замыслу: после смерти Тахмины Заур видит её на улице и идёт следом. В конце выясняется, что он поднимается за ней на шестой этаж пятиэтажного дома, которого на самом деле не существует. Это символизирует, что Тахмина своей любовью, её возвышенностью и собственной смертью вознеслась к небесам, к высоте. Это был образный, почти фантазийный мир сценариста.

«Но поскольку я принимаю реальность, то создал эту сцену, исходя из собственного видения», - отмечал режиссёр, который в итоге показал, что главный герой потерял большую любовь и подчинился обыденной жизни.

КАДР СО СЪЕМОК ФИЛЬМА «ТАХМИНА»

Расим Оджагов подчеркивал, что не воспринимает свою героиню Тахмину как безнравственную женщину, хотя в романе она показана чрезмерно откровенно, что невольно может сформировать у читателя негативное мнение о персонаже.

«В романе Анара Тахмина представлена как легкомысленная женщина. Но в режиссёрском сценарии я внёс некоторые изменения. Да, в юности она совершила немало ошибок. Однако её любовь к Зауру находится на очень высокой ступени. Заур, несмотря на молодость и близость к счастью, не может подняться выше и не способен достойно ответить на любовь женщины, которую любит. Иначе говоря, сердце открывается для Тахмины, но Заур закрывает его, не позволяя ответить на любовь любовью», - заявлял режиссер.

Также в рубрике отмечается, что большинство читателей романа «Шестой этаж пятиэтажного дома» высказывали мнение, что Анар описал собственную жизнь, представив себя в образе Заура. В свою очередь Расим Оджагов решительно возражал против этого и со стопроцентной уверенностью говорил, что жизнь Заура вовсе не жизнь Анара.

На пробные съёмки фильма было приглашено множество актёров, и, говоря о кастинге, Расим Оджагов отмечал следующее: «Как и в случае с любым фильмом, для «Тахмины» мы провели отдельные кинопробы. Я пробовал многих актёров на роль Заура, но мне было трудно сделать окончательный выбор. Не называя имён, скажу, что каждый из них в чём-то мог соответствовать этому персонажу, однако я представлял Заура совершенно иначе».

Подчеркнем, что в период проб Р.Оджагов хотел пригласить на просмотр Фахраддина Манафова (Ф.Манафов в итоге сыграл роль Заура в фильме «Тахмина» - прим. ред.), но это не удалось - в то время актёр снимался на другой студии и не находился в Баку. После долгих раздумий режиссёр пригласил на пробы актёра из Таджикистана, и удачный результат быстро позволил утвердить его на роль.

«Актёр, которого я утвердил на роль Заура, имел режиссёрское образование, был спортсменом, молодым. Одним словом, внешне он был точной копией Заура, описанного в романе», - рассказывал Р.Оджагов, отмечая, что первые съемки были удачными, но вскоре они были остановлены из-за недовольства режиссера.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТАХМИНА»

Подчеркивается, что причина заключалась в чрезмерной самоуверенности актёра, которая дорого ему обошлась, и он даже не мог поверить, что съёмки фильма, уже находившиеся в разгаре, могут внезапно прекратиться и его отстранят от роли.

«Съёмки шли больше месяца. Молодому актёру, игравшему Заура, стало казаться, что раз он - редкая находка для этой роли, то вся творческая группа должна с ним считаться. Возможно, другой режиссёр и стал бы. Но те, кто меня знает, понимают: как режиссёр я создаю актёру свободный рабочий режим, но и требую исполнения роли так, как считаю нужным. Видимо, этот молодой человек меня не слишком хорошо знал», - отмечал Расим Оджагов.

В рубрике «Из истории национального кино» рассказывается, что Расим Оджагов заранее подбирал костюмы для каждого персонажа, однако однажды актёр, утверждённый на роль Заура, пришёл на съёмочную площадку не в предусмотренной для сцены одежде - вместо джинсов и куртки он надел пиджак и брюки, объяснив это тем, что так ему больше нравится. Режиссёр потребовал немедленно переодеться, подчеркнув, что на площадке действуют его правила, но актёр отказался и заявил, что сможет сменить одежду только в гостинице, попросив отвезти его туда на машине.

Такое поведение вывело Р.Оджагова из себя - особенно на фоне его опыта работы с крупными актёрами, которые без лишних споров выполняли подобные требования. В итоге режиссёр остановил съёмки и отстранил молодого артиста от роли, предложив ему вернуться на родину. Тот поначалу решил, что это шутка, и даже попытался повлиять на решение через посредников, однако Р.Оджагов остался непреклонен, дав понять, что своих решений не меняет.

После остановки съёмок примерно месяц продолжались поиски актёра на роль Заура. В этот период в страну вернулся Фахраддин Манафов, и режиссёр без долгих раздумий встретился с ним и предложил эту роль. Актёр с готовностью согласился, после чего его загримировали, подобрали костюм и допустили к съёмкам - так роль Заура в итоге досталась именно Ф.Манафову.

В ходе поисков актрисы на главную роль режиссёр отдал предпочтение турецкой актрисе Мерал Конрат, что вызвало заметную ревность среди местных артисток. При этом Р.Оджагов отмечал, что мог бы выбрать исполнительницу и среди азербайджанских актрис, однако спонсор проекта посоветовал рассмотреть кандидатуры из Турции, полагая, что это облегчит дальнейший прокат и продажу фильма за рубежом.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТАХМИНА»

Сюжет: Заур, сын известного и хорошо обеспеченного профессора Зейналлы, влюбляется в Тахмину - разведённую женщину, которая работает на телевидении. Ею восхищаются многие её коллеги и друзья семьи Заура, что периодически вызывает ревность со стороны Заура. Заур настолько влюблён в Тахмину, что даже летит в Ленинград, когда Тахмина отправляется туда по делам. Семья Заура осуждает эти отношения и пытается отвлечь Заура, женив его на дочери друга их семьи, Фирангиз.

Читайте по теме:

Любимые герои Тахмина и Заур 20 лет спустя... – ФОТО

Исполнительница роли Тахмины: «В Баку я чувствую себя азербайджанкой!» - ФОТО

Мерал Конрат встретилась с актрисой, озвучившей ее в фильме «Тахмина» – ФОТО – ВИДЕО

Мерал Конрат прокомментировала слухи о возможном романе с Фахраддином Манафовым – ВИДЕО

7:0 в пользу Фахраддина Манафова: Лучшие роли народного артиста – ФОТО

Поделиться:
452

Актуально

Xроника

Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве - ФОТО

Общество

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на ...

Политика

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые ...

Политика

Ильхам Алиев: Сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом ...

Lifestyle

«Тахмине» - 33: Что осталось за кадром культовой азербайджанской драмы? - ФОТО - ВИДЕО

​​​​​​​Солист группы «Океан Эльзы» вновь исполнил «Обійми» вместе с Вагифом Нагиевым – ВИДЕО

​​​​​​​Шакира упала во время выступления на сцене - ВИДЕО

​​​​​​​Раскрыта причина смерти звезды «Один дома» Кэтрин О’Хара

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать присутствие Азербайджана в мировом культурном пространстве»

Последние новости

Посольство: Хартия стратегического партнерства США–Азербайджан позволит еще больше укрепить отношения

Сегодня, 20:27

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на совещание - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые страницы

Сегодня, 20:10

Вэнс: США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество

Сегодня, 20:09

Президент Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 19:51

Президент: Благодаря реализации проекта TRIPP мы внесем очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе

Сегодня, 19:47

Президент: Сегодня отношения между Азербайджаном и США вступают в совершенно новый этап

Сегодня, 19:41

Ильхам Алиев: Маршрут Трампа укрепит мир в регионе

Сегодня, 19:36

Президент: Одним из важнейших результатов усилий администрации Трампа–Вэнса в нашем регионе является проект TRIPP

Сегодня, 19:35

Президент: Формирование стратегического партнерства с самым мощным государством мира для нас – большая честь

Сегодня, 19:34

Ильхам Алиев: Сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве – результат очень усердной работы

Сегодня, 19:33

В Баку во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku

Сегодня, 19:25

Ильхам Алиев и Джеймс Дэвид Вэнс выступили с заявлениями для прессы

Сегодня, 19:23

Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве - ФОТО

Сегодня, 19:18

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с вице-президентом США в расширенном составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:10

В Гобустане женщина и её внук погибли, отравившись угарным газом

Сегодня, 19:00

Вице-президент США: Мы очень рады отправиться в Азербайджан

Сегодня, 18:48

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с вице-президентом США в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

В Баку состоялась церемония официальной встречи Джей Ди Вэнса - ФОТО

Сегодня, 18:03

В Иране арестованы 100 человек из числа главных организаторов протестов

Сегодня, 18:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,Сегодня, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36