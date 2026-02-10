«Тахмине» - 33: Что осталось за кадром культовой азербайджанской драмы? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня исполняется 33 года с момента выхода на экраны драмы режиссера Расима Оджагова «Тахмина», снятого мотивам романа Анара «Шестой этаж пятиэтажного дома».

Об этом сообщается на официальной Facebook странице Союза кинематографистов Азербайджана, где в рубрике «Из истории национального кино» опубликовано немало интересных фактов о фильме «Тахмина».

Отмечается, что режиссер Расим Оджагов, прежде чем экранизировать сценарий, посмотрел театральную постановку в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, главные роли в которой исполняли ныне покойные народные артисты Амалия Панахова (Тахмина) и Фуад Поладов (Заур).

Сюжет произвёл на режиссёра сильное впечатление, и он подумал, что настало время снять это произведение в формате фильма, и, не откладывая, позвонил писателю Анару: «Я позвонил и сказал: может, переработаешь этот роман для кино? Анар согласился и довольно быстро написал сценарий. Однако после его завершения я подготовил режиссёрскую версию».

Изменения, которые внёс Р.Оджагов, в основном касались кадров, которые он видел по-своему, и он снимал их именно так, как представлял.

В рубрике «Из истории национального кино» кратко напоминается читателям об одном из изменённых эпизодов. Тем, кто читал роман «Шестой этаж пятиэтажного дома», хорошо известно, что финал там выстроен согласно авторскому замыслу: после смерти Тахмины Заур видит её на улице и идёт следом. В конце выясняется, что он поднимается за ней на шестой этаж пятиэтажного дома, которого на самом деле не существует. Это символизирует, что Тахмина своей любовью, её возвышенностью и собственной смертью вознеслась к небесам, к высоте. Это был образный, почти фантазийный мир сценариста.

«Но поскольку я принимаю реальность, то создал эту сцену, исходя из собственного видения», - отмечал режиссёр, который в итоге показал, что главный герой потерял большую любовь и подчинился обыденной жизни.

КАДР СО СЪЕМОК ФИЛЬМА «ТАХМИНА»

Расим Оджагов подчеркивал, что не воспринимает свою героиню Тахмину как безнравственную женщину, хотя в романе она показана чрезмерно откровенно, что невольно может сформировать у читателя негативное мнение о персонаже.

«В романе Анара Тахмина представлена как легкомысленная женщина. Но в режиссёрском сценарии я внёс некоторые изменения. Да, в юности она совершила немало ошибок. Однако её любовь к Зауру находится на очень высокой ступени. Заур, несмотря на молодость и близость к счастью, не может подняться выше и не способен достойно ответить на любовь женщины, которую любит. Иначе говоря, сердце открывается для Тахмины, но Заур закрывает его, не позволяя ответить на любовь любовью», - заявлял режиссер.

Также в рубрике отмечается, что большинство читателей романа «Шестой этаж пятиэтажного дома» высказывали мнение, что Анар описал собственную жизнь, представив себя в образе Заура. В свою очередь Расим Оджагов решительно возражал против этого и со стопроцентной уверенностью говорил, что жизнь Заура вовсе не жизнь Анара.

На пробные съёмки фильма было приглашено множество актёров, и, говоря о кастинге, Расим Оджагов отмечал следующее: «Как и в случае с любым фильмом, для «Тахмины» мы провели отдельные кинопробы. Я пробовал многих актёров на роль Заура, но мне было трудно сделать окончательный выбор. Не называя имён, скажу, что каждый из них в чём-то мог соответствовать этому персонажу, однако я представлял Заура совершенно иначе».

Подчеркнем, что в период проб Р.Оджагов хотел пригласить на просмотр Фахраддина Манафова (Ф.Манафов в итоге сыграл роль Заура в фильме «Тахмина» - прим. ред.), но это не удалось - в то время актёр снимался на другой студии и не находился в Баку. После долгих раздумий режиссёр пригласил на пробы актёра из Таджикистана, и удачный результат быстро позволил утвердить его на роль.

«Актёр, которого я утвердил на роль Заура, имел режиссёрское образование, был спортсменом, молодым. Одним словом, внешне он был точной копией Заура, описанного в романе», - рассказывал Р.Оджагов, отмечая, что первые съемки были удачными, но вскоре они были остановлены из-за недовольства режиссера.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТАХМИНА»

Подчеркивается, что причина заключалась в чрезмерной самоуверенности актёра, которая дорого ему обошлась, и он даже не мог поверить, что съёмки фильма, уже находившиеся в разгаре, могут внезапно прекратиться и его отстранят от роли.

«Съёмки шли больше месяца. Молодому актёру, игравшему Заура, стало казаться, что раз он - редкая находка для этой роли, то вся творческая группа должна с ним считаться. Возможно, другой режиссёр и стал бы. Но те, кто меня знает, понимают: как режиссёр я создаю актёру свободный рабочий режим, но и требую исполнения роли так, как считаю нужным. Видимо, этот молодой человек меня не слишком хорошо знал», - отмечал Расим Оджагов.

В рубрике «Из истории национального кино» рассказывается, что Расим Оджагов заранее подбирал костюмы для каждого персонажа, однако однажды актёр, утверждённый на роль Заура, пришёл на съёмочную площадку не в предусмотренной для сцены одежде - вместо джинсов и куртки он надел пиджак и брюки, объяснив это тем, что так ему больше нравится. Режиссёр потребовал немедленно переодеться, подчеркнув, что на площадке действуют его правила, но актёр отказался и заявил, что сможет сменить одежду только в гостинице, попросив отвезти его туда на машине.

Такое поведение вывело Р.Оджагова из себя - особенно на фоне его опыта работы с крупными актёрами, которые без лишних споров выполняли подобные требования. В итоге режиссёр остановил съёмки и отстранил молодого артиста от роли, предложив ему вернуться на родину. Тот поначалу решил, что это шутка, и даже попытался повлиять на решение через посредников, однако Р.Оджагов остался непреклонен, дав понять, что своих решений не меняет.

После остановки съёмок примерно месяц продолжались поиски актёра на роль Заура. В этот период в страну вернулся Фахраддин Манафов, и режиссёр без долгих раздумий встретился с ним и предложил эту роль. Актёр с готовностью согласился, после чего его загримировали, подобрали костюм и допустили к съёмкам - так роль Заура в итоге досталась именно Ф.Манафову.

В ходе поисков актрисы на главную роль режиссёр отдал предпочтение турецкой актрисе Мерал Конрат, что вызвало заметную ревность среди местных артисток. При этом Р.Оджагов отмечал, что мог бы выбрать исполнительницу и среди азербайджанских актрис, однако спонсор проекта посоветовал рассмотреть кандидатуры из Турции, полагая, что это облегчит дальнейший прокат и продажу фильма за рубежом.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТАХМИНА»

Сюжет: Заур, сын известного и хорошо обеспеченного профессора Зейналлы, влюбляется в Тахмину - разведённую женщину, которая работает на телевидении. Ею восхищаются многие её коллеги и друзья семьи Заура, что периодически вызывает ревность со стороны Заура. Заур настолько влюблён в Тахмину, что даже летит в Ленинград, когда Тахмина отправляется туда по делам. Семья Заура осуждает эти отношения и пытается отвлечь Заура, женив его на дочери друга их семьи, Фирангиз.

Читайте по теме:

Любимые герои Тахмина и Заур 20 лет спустя... – ФОТО

Исполнительница роли Тахмины: «В Баку я чувствую себя азербайджанкой!» - ФОТО

Мерал Конрат встретилась с актрисой, озвучившей ее в фильме «Тахмина» – ФОТО – ВИДЕО

Мерал Конрат прокомментировала слухи о возможном романе с Фахраддином Манафовым – ВИДЕО

7:0 в пользу Фахраддина Манафова: Лучшие роли народного артиста – ФОТО