В Лянкяране мужчина предлагал помощь пожилым, а потом обкрадывал их

Сотрудники Лянкяранского городского отдела полиции задержали ранее судимого 30-летнего Джошгуна Гусейнова, подозреваемого в хищении денежных средств с пенсионных карт пожилых людей.

Как сообщает 1news.az, в ходе расследования выяснилось, что Дж.Гусейнов, находясь поблизости от банкоматов, предлагал помощь обращавшимся к нему пожилым гражданам. Забирая их банковские карты, он возвращал им чужие карты с нулевым балансом.

Впоследствии злоумышленник обналичивал денежные средства с похищенных карт. Таким способом Дж.Гусейнов присвоил в общей сложности 2389 манатов, принадлежавших шести пенсионерам.

По данным фактам проводится расследование.