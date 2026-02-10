Замминистра: Индексация пенсий коснулась 1,1 млн человек

Новое распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» станет очередным важным шагом в укреплении социальной защиты 1,1 миллиона пенсионеров и послужит дополнительной поддержкой их благосостояния.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев в ходе брифинга, посвящённого индексации и увеличению пенсий в соответствии с новым распоряжением главы государства.

По его словам, документ распространяется на всех граждан, получающих пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. В соответствии с распоряжением, все пенсии с 1 января 2025 года проиндексированы на 9,3%, что соответствует годовому росту среднемесячной заработной платы за 2025 год.

Рашад Мустафаев отметил, что, как и при назначении пенсий, повышение осуществляется в проактивном порядке — без необходимости обращения пенсионеров или предоставления ими дополнительных документов. Индексация проводится автоматически через электронную систему.

Для реализации нового повышения пенсий в годовом исчислении дополнительно выделено 640 миллионов манатов. При этом, как подчеркнул замминистра, уровень индексации превышает показатель инфляции за 2025 год, что позволяет реально повысить доходы пенсионеров.