 Число пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван увеличилось - ОБНОВЛЕНО
Число пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван увеличилось - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:27 - Сегодня
Число пострадавших в результате атаки иранских дронов на Нахчыван увеличилось - ОБНОВЛЕНО

В отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики в связи с атакой иранского беспилотника обратились четыре человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил врач Больницы Нахчыванской АР Сахиб Абузаров.

«Двоим из них диагностирована черепно-мозговая травма, еще двое поступили с тупыми травмами спины. В настоящее время все они госпитализированы в соответствующие отделения, их лечение продолжается».

12:57

В Министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики прокомментировали информацию о ранении людей в результате атаки беспилотника на аэропорт Нахчывана.

В ответ на запрос 1news.az в министерстве сообщили, что за медицинской помощью обратился один гражданин.

У него возникла заложенность уха (акустическая травма) из-за громкого звука, вызванного падением беспилотника.

Иных обращений, связанных с ранениями или травмами в результате данного инцидента, не зафиксировано.

Напомним что, 5 марта в полдень с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, а другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате атаки повреждено здание аэропорта, два гражданских лица получили ранения, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана решительно осудил атаки.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран. Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность в данный вопрос, предоставить объяснения и принять необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», - говорится в сообщении.

Посол Ирана в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, отметило ведомство.

