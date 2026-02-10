На войне в Украине ликвидирован армянин - командир батальона «Арбат» и бывший наёмник ЧВК «Вагнер»

На войне против Украины погиб гражданин армянского происхождения, командир так называемого армянского батальона «Арбат» Айк «Абрек» Гаспарян, воевавший на стороне России.

О его гибели сообщил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько.

По его словам, армянин-наёмник был уничтожен 9 февраля «при выполнении боевого задания». Других деталей не раскрывают. На момент гибели Гаспаряну было 34 года.

Как установила «Медиазона», путь Гаспаряна на войну начался не добровольно, а из тюрьмы. В августе 2022 года он был завербован в ЧВК «Вагнер» прямо из исправительной колонии № 5 в Рязанской области, где отбывал срок за вооружённый грабёж. После шести месяцев участия в боевых действиях он переподписал контракт и был назначен командиром батальона «Арбат», сформированного преимущественно из выходцев с криминальным прошлым.

В 2023 году Владимир Путин наградил Гаспаряна медалью «За отвагу», что стало очередным примером практики поощрения бывших заключённых и наёмников, вовлечённых Россией в войну против Украины.

Добровольческий батальон «Арбат» был создан Арменом Саркисяном, бизнесменом и криминальным авторитетом. Сам Саркисян погиб в феврале 2025 года в Москве в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса».