В Азербайджане ограничена деятельность более 30 АЗС

В прошлом году была проведена проверка 1 016 автозаправочных станций (АЗС), деятельность 35 из них была ограничена, а 33 оштрафованы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Вюсал Агаев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

"Автозаправочные станции считаются потенциально опасными объектами. Мы их регулярно проверяем, при необходимости вводятся ограничительные меры. В прошлом году была проведена проверка 1 016 автозаправочных станций. Деятельность 35 из них была ограничена, а 33 оштрафованы", - сказал глава агентства.