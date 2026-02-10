В Азербайджане скорость ветра достигла 25 м/с, а высота снежного покрова — 37 см

Обнародована фактическая погода на 10 февраля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Было отмечено, что на территории страны наблюдаются осадки и ветреная погода. В большинстве районов идет дождь, в некоторых регионах - снег.

Высота снежного покрова в Шахбузе составила 37, в Гахе (Сарыбаш) - 25, в Грызе - 6, в Шахдаге - 4, в Халтане - 3, в Шеки (Кишчай), Хызы и Гусаре - 2, в Гёйгёле, Дашкесане, Кяльбаджаре и Губе - 1 см.

Количество выпавших осадков в Ордубаде составило 6, в Нахчыване и Садараке - 4, в Шаруре, Шабране, Астаре и Ярдымлы - 3, в Джульфе, Шамкире, Лерике и Лянкяране - 2, в Гядабее, Лачыне, Губадлы, Гяндже, Товузе, Балакяне, Загатале, Хачмазе, Мингячевире, Сабирабаде, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм.

В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 25, в Шахдаге и Нефтчале - 20, в Дашкесане и Нафталане - 18, в Шеки - 15 м/с. В Шамахы, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.