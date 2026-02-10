Токаев: Новая конституция не ставит целью перечеркнуть заслуги Назарбаева

Задачей конституционной реформы в Казахстане не является перечеркивание значения действующего основного закона страны, а также заслуг в этом первого президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

"При этом никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей конституции, которая сыграла огромную роль во всех достижениях нашей страны за прошедшие 30 лет. Большая заслуга в этом принадлежит первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Тем не менее надо учесть, что она принималась, когда наша страна только вставала на ноги, и несет в себе отпечаток первых сложных лет становления нашей независимости", - сказал он.

При этом Токаев отметил, что в последние годы Казахстан пережил большие изменения, "которые оказали влияние на национальное самосознание, можно даже сказать, вызвали сильные потрясения". Он отметил, что принятием новой конституции важно актуализировать цели, ценности и принципы Казахстана.

31 января в Казахстане был опубликован проект новой конституции, который планируют вынести на референдум. Обсуждение корректировок проекта ведется на заседании специально созданной комиссии. Новая конституция предусматривает переход к однопалатному парламенту, введение поста вице-президента, реформу консультативно-совещательных органов. Действующая конституция Казахстана принята в 1995 году, но за 30 существования не раз подвергалась значительным изменениям, в последний раз - в 2022 году на референдуме.

Источник: ТАСС