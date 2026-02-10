Токаев раскритиковал чиновников за нежелание читать, в том числе его интервью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госслужащих, которые не хотят читать большие по объему материалы, в том числе тексты его выступлений и интервью.

Эта тенденция не красит политиков, заявил глава государства на расширенном заседании правительства, комментируя свое интервью газете Turkistan.

"Как я понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все его прочитали с должным вниманием. То же самое касается и моего выступления на заседании Национального курултая в Кызылорде. Под влиянием интернета сложно стало читать длинные тексты, тем более появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих", - сказал он.

Президент призвал всех читать, поскольку в противном случае "дойдя до пенсионного возраста, можно утратить когнитивные способности".