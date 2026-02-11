 На Нурлана Сабурова написали заявление в Генпрокуратуру Казахстана - ВИДЕО | 1news.az | Новости
На Нурлана Сабурова написали заявление в Генпрокуратуру Казахстана - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:15 - Сегодня
Казахстанский активист Марат Турымбетов рассказал на своей странице в социальной сети Threads о том, что обратился в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан с заявлением на стендап-комика Нурлана Сабурова.

М.Турымбетов просит дать правовую оценку возможному спонсированию Н.Сабуровым войны в Украине - поводом для этого стало то самое видео, которое недавно разошлось по соцсетям, к котором стендап-комик рассказывает, что подарил 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра», воюющему на стороне России против Украины.

«Пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым и его помощи и поддержке СВО. Мною было инициировано заявление в Генеральную прокуратуру РК с целью проверки и привлечения к ответственности данного индивидуума гражданина Казахстана. Думаю, что компетентные органы разберутся, и в случае, если это ложный донос, я готов нести ответственность по Закону РК», - отмечает активист.

Напомним, что Н.Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - российские СМИ сообщали о том, что «данное решение было принято в интересах национальной безопасности РФ», отмечая, что запрет вступил в силу 30 января, и подчеркивая, что «решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств».

Сам Н.Сабуров ранее заявил в Instagram Stories о том, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию и поблагодарил Россию, подчеркнув, что именно там получил возможности для творческого роста.

