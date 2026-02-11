В Армении одобрили законопроект, лишающий церковь права собственности на землю

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект закона о внесении изменений в земельный кодекс страны, который лишает Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) права получения государственной и общинной земли в собственность.

За принятие закона проголосовали 63 депутата, против - 1, воздержались - 28. Трансляцию вели местные телеканалы. Поправки вступят в силу после их подписания президентом Армении.

Правительство Армении на заседании 25 декабря одобрило законопроект о внесении изменений в земельный кодекс страны, который лишает Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) права получения государственной и общинной земли в собственность. Согласно поправкам, земельные участки, находящиеся в государственной и общинной собственности, будут предоставляться ААЦ только в безвозмездное пользование, без права собственности, как это было ранее.

Отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.