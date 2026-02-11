Остановка на автобусной полосе: в каких случаях водителей не будут штрафовать? - ВИДЕО

На многих улицах и проспектах Баку созданы выделенные полосы для автобусов, цель которых - обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и своевременное прибытие жителей столицы в пункты назначения.

Однако появление этих полос вызвало не только положительные отзывы, но и волну недовольства. В частности, водители легковых автомобилей, особенно таксисты, а также их пассажиры жаловались на отсутствие специальных мест для посадки и высадки. На улицах с выделенными полосами люди не могли ни сесть в такси, ни выйти из него. Въезд на автобусную полосу карается штрафом, а высадка пассажира во втором ряду (во избежание заезда на полосу) также приводила к штрафам и создавала опасные ситуации из-за отсутствия подходящих условий.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) провело анализ данных проблем и приступило к реализации соответствующих решений.

Уже некоторое время на ряде участков столичных дорог с автобусными полосами Агентство создает специальные зоны для комфортной посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей. Эти «карманы» уже начали обеспечивать удобство как для водителей, так и для горожан.

Тем не менее, некоторые водители из-за неосведомленности всё еще нарушают правила, опасаясь штрафа за использование этих спецзон. Другие же, напротив, злоупотребляют нововведением, оставляя автомобили в этих местах на длительное время, тем самым создавая помехи для движения автобусов.

В подготовленном нами видеорепортаже мы постарались подробно разъяснить правила пользования этими зонами:

В беседе с 1news.az пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджев сообщил по данному вопросу следующее:

«AYNA продолжает работу по созданию на выделенных полосах специальных зон для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей. Наша цель - обеспечить возможность посадки и высадки пассажиров без создания помех общественному транспорту.

Последние такие пункты были созданы в Сабаильском районе на улице Узеира Гаджибейли (между улицей Пушкина и проспектом Азадлыг) и в Насиминском районе на проспекте Азадлыг (перед посольством США).

Ранее аналогичные зоны были организованы на улицах Юсифа Сафарова и Рашида Бейбутова, на пересечениях улиц Рашида Бейбутова и Микаила Рафили, улиц 28 Мая и Фикрета Амирова, на проспектах Нефтяников, 8 Ноября и Гара Гараева, а также на улицах Физули, Джафара Джаббарлы и А.М.Шарифзаде.

При использовании данных зон водители обязаны создавать условия для движения общественного транспорта, осуществлять посадку и высадку в кратчайшие сроки, а также соблюдать правила безопасности и маневрирования. На сегодняшний день такие пункты организованы в 27 точках на 16 улицах и проспектах».

Начальник отдела по пропаганде и общественным связям Управления ГДП города Баку Тогрул Насирли в комментарии нашему сайту отметил:

«Как известно, на некоторых полосах, выделенных для безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств общего пользования, предусмотрены специальные места для посадки и высадки граждан. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что некоторые водители злоупотребляют созданными условиями. Они паркуют автомобили в этих зонах, создавая помехи движению автобусов, что влечет за собой административную ответственность.

При выявлении подобных случаев в отношении водителей принимаются меры в соответствии с законом. Водителям следует учитывать, что указанные места предназначены исключительно для посадки и высадки пассажиров, а не для стоянки транспортных средств».