 Остановка на автобусной полосе: в каких случаях водителей не будут штрафовать? - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Остановка на автобусной полосе: в каких случаях водителей не будут штрафовать? - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:45 - Сегодня
Остановка на автобусной полосе: в каких случаях водителей не будут штрафовать? - ВИДЕО

На многих улицах и проспектах Баку созданы выделенные полосы для автобусов, цель которых - обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и своевременное прибытие жителей столицы в пункты назначения.

Однако появление этих полос вызвало не только положительные отзывы, но и волну недовольства. В частности, водители легковых автомобилей, особенно таксисты, а также их пассажиры жаловались на отсутствие специальных мест для посадки и высадки. На улицах с выделенными полосами люди не могли ни сесть в такси, ни выйти из него. Въезд на автобусную полосу карается штрафом, а высадка пассажира во втором ряду (во избежание заезда на полосу) также приводила к штрафам и создавала опасные ситуации из-за отсутствия подходящих условий.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) провело анализ данных проблем и приступило к реализации соответствующих решений.

Уже некоторое время на ряде участков столичных дорог с автобусными полосами Агентство создает специальные зоны для комфортной посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей. Эти «карманы» уже начали обеспечивать удобство как для водителей, так и для горожан.

Тем не менее, некоторые водители из-за неосведомленности всё еще нарушают правила, опасаясь штрафа за использование этих спецзон. Другие же, напротив, злоупотребляют нововведением, оставляя автомобили в этих местах на длительное время, тем самым создавая помехи для движения автобусов.

В подготовленном нами видеорепортаже мы постарались подробно разъяснить правила пользования этими зонами:

В беседе с 1news.az пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджев сообщил по данному вопросу следующее:

«AYNA продолжает работу по созданию на выделенных полосах специальных зон для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей. Наша цель - обеспечить возможность посадки и высадки пассажиров без создания помех общественному транспорту.

Последние такие пункты были созданы в Сабаильском районе на улице Узеира Гаджибейли (между улицей Пушкина и проспектом Азадлыг) и в Насиминском районе на проспекте Азадлыг (перед посольством США).

Ранее аналогичные зоны были организованы на улицах Юсифа Сафарова и Рашида Бейбутова, на пересечениях улиц Рашида Бейбутова и Микаила Рафили, улиц 28 Мая и Фикрета Амирова, на проспектах Нефтяников, 8 Ноября и Гара Гараева, а также на улицах Физули, Джафара Джаббарлы и А.М.Шарифзаде.

При использовании данных зон водители обязаны создавать условия для движения общественного транспорта, осуществлять посадку и высадку в кратчайшие сроки, а также соблюдать правила безопасности и маневрирования. На сегодняшний день такие пункты организованы в 27 точках на 16 улицах и проспектах».

Начальник отдела по пропаганде и общественным связям Управления ГДП города Баку Тогрул Насирли в комментарии нашему сайту отметил:

«Как известно, на некоторых полосах, выделенных для безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств общего пользования, предусмотрены специальные места для посадки и высадки граждан. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что некоторые водители злоупотребляют созданными условиями. Они паркуют автомобили в этих зонах, создавая помехи движению автобусов, что влечет за собой административную ответственность.

При выявлении подобных случаев в отношении водителей принимаются меры в соответствии с законом. Водителям следует учитывать, что указанные места предназначены исключительно для посадки и высадки пассажиров, а не для стоянки транспортных средств».

Поделиться:
543

Актуально

Мнение

Новая архитектура сотрудничества: разбираем Хартию стратегического партнерства ...

Общество

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до +9 °C

От редакции

Мир раньше подписи: как Азербайджан и Армения де-факто выходят из конфликта

Общество

Снегопад в Джалилабаде спровоцировал ряд ДТП на скоростном шоссе

Насими Набизаде открывает реабилитационный центр

«PASHA Real Estate Group» расширяет глобальный портфель проектом «One&Only» Hudson Valley в Нью-Йорке - ФОТО

В хлебопекарне «Nənəmin Təndiri» выявлены нарушения – ФОТО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

​​​​​​​Нигяр Кочарли: «Иск больницы против подавшего жалобу пациента, это абсурдно и смешно»

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Шамси Самедзаде и его сын были задержаны в Грузии при попытке украсть 10 голов скота - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана является историческим документом

Сегодня, 17:37

Президент: Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах

Сегодня, 17:36

Президент: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

Сегодня, 17:34

Референдум по новой конституции Казахстана пройдет 15 марта

Сегодня, 17:17

Железнодорожные перевозки зерна из РФ в Армению через Азербайджан стали регулярными - РЖД

Сегодня, 17:08

Снегопад в Джалилабаде спровоцировал ряд ДТП на скоростном шоссе

Сегодня, 17:05

В США экипаж самолета съел конфеты с марихуаной и попал в больницу

Сегодня, 17:00

Насими Набизаде открывает реабилитационный центр

Сегодня, 16:53

«PASHA Real Estate Group» расширяет глобальный портфель проектом «One&Only» Hudson Valley в Нью-Йорке - ФОТО

Сегодня, 16:45

Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерства

Сегодня, 16:42

«Нефтчи» наказан за недопуск болельщиков «Карабаха» на стадион

Сегодня, 16:35

Экс-генсека Совета Европы лишили дипломатического иммунитета

Сегодня, 16:30

В хлебопекарне «Nənəmin Təndiri» выявлены нарушения – ФОТО

Сегодня, 16:03

В Имишли несколько человек получили серьезные травмы в результате аварии

Сегодня, 16:00

ОЗА призвала комиссара СЕ поддержать право азербайджанцев на возвращение на свои земли в Армении

Сегодня, 15:53

Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

Сегодня, 15:48

Нариман Ахундзаде попрощался с «Карабахом» - ФОТО

Сегодня, 15:45

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Сегодня, 15:35

Председатель Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:22

В Армении завели уголовное дело против задержанных оппозиционеров

Сегодня, 15:18
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36