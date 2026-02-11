В Имишли несколько человек получили серьезные травмы в результате аварии

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три женщины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Имишлинской центральной районной больницы.

У пострадавших диагностированы травмы различных частей тела, закрытые черепно-мозговые травмы, перелом заднего отростка шейного позвонка со смещением, раны в области локтя, а также ссадины левого колена и голени. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Состояние пациенток оценивается как средней степени тяжести, их лечение продолжается в отделении скорой помощи.