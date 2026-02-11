 В Нью-Дели прошли протесты из-за упоминания имени Моди в деле Эпштейна - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Нью-Дели прошли протесты из-за упоминания имени Моди в деле Эпштейна - ВИДЕО

First News Media10:15 - Сегодня
В Нью-Дели прошли протесты из-за упоминания имени Моди в деле Эпштейна - ВИДЕО

В Нью-Дели вспыхнули протесты из-за упоминания имени премьер-министра Индии в деле Эпштейна.

Члены Индийского молодежного конгресса провели акцию протеста в Нью-Дели после того, как имя Нарендры Моди было упомянуто в документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, сообщает aljazeera.com.

Ранее представитель оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Паван Кхера заявил в социальной сети X, что Эпштейн упомянул Моди в одном из своих документов. По утверждению Кхеры, Эпштейн написал, что премьер Моди последовал "совету" финансиста и "танцевал и пел в Израиле в интересах президента США", добавив фразу: "Это сработало!".

МИД Индии назвал "измышлениями преступника" упоминание премьера в файлах скандально известного финансиста

"Мы видели заявления о сообщении электронной почты из так называемых файлов Эпштейна, в котором содержится ссылка на премьер-министра и его визит в Израиль. Помимо факта официального визита премьер-министра в Израиль в июле 2017 года, остальные намеки в электронном письме являются не более чем грязными измышлениями осужденного преступника, которые заслуживают того, чтобы их отвергли с величайшим презрением", - говорится в заявлении МИД Индии, сообщает РИА Новости.

Поделиться:
319

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента - ФОТО

Общество

В эти дни ограничат движение в сторону Аэропортовского шоссе

Общество

МВД призывает граждан не оставаться равнодушными к бытовому насилию - ВИДЕО

Политика

Посольство США: Посещение Вэнсом Аллеи шехидов — знак уважения мужеству ...

В мире

«По 12 часов тренировок в день»: тюрьмы для похудения в Китае - ВИДЕО

Пезешкиан заявил о готовности Ирана к проверке его ядерной программы

США рассматривают возможность захвата танкеров для давления на Иран

В Армении задержаны 5 оппозиционеров: идут обыски

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

В Турции произошло второе землетрясение за день - ОБНОВЛЕНО

Арагчи: Иран будет обогащать уран, даже если стране навяжут войну с США

Мелони засняли «спящей» на открытии ОИ-2026

«Я был глуп»: Билл Гейтс извинился за общение с Эпштейном

Последние новости

«По 12 часов тренировок в день»: тюрьмы для похудения в Китае - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента - ФОТО

Сегодня, 12:52

Прокурор потребовал 13 лет лишения свободы для Азера Гасымлы

Сегодня, 12:48

Пезешкиан заявил о готовности Ирана к проверке его ядерной программы

Сегодня, 12:43

В эти дни ограничат движение в сторону Аэропортовского шоссе

Сегодня, 12:40

Стали известны подробности дела арестованной племянницы Ильхамы Гулиевой - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:37

Офис Вэнса заявил, что удаленная публикация о «геноциде армян» была размещена по ошибке

Сегодня, 12:27

В Баку мужчина ранил ножом курьера и похитил золото - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Скончался звезда сериала «Kuruluş: Osman»

Сегодня, 12:22

США рассматривают возможность захвата танкеров для давления на Иран

Сегодня, 12:20

Скандал на Играх-2026: призёры жалуются на поломку медалей - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила около 1103 манатов

Сегодня, 12:00

В Джалилабаде арестованы наркокурьеры с крупной партией товара

Сегодня, 11:50

МВД призывает граждан не оставаться равнодушными к бытовому насилию - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

В Зардабе задержаны организаторы незаконного оборота наркотиков

Сегодня, 11:40

Все номинанты «Оскара-2026» в одном кадре - ФОТО

Сегодня, 11:38

В Армении задержаны 5 оппозиционеров: идут обыски

Сегодня, 11:35

Посольство США: Посещение Вэнсом Аллеи шехидов — знак уважения мужеству азербайджанского народа

Сегодня, 11:28

Марк Энтони прокомментировал конфликт в семье Бекхэмов после скандала с «украденным» первым танцем

Сегодня, 11:23

Президент Азербайджана поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником

Сегодня, 11:17
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36