В Нью-Дели прошли протесты из-за упоминания имени Моди в деле Эпштейна - ВИДЕО

В Нью-Дели вспыхнули протесты из-за упоминания имени премьер-министра Индии в деле Эпштейна.

Члены Индийского молодежного конгресса провели акцию протеста в Нью-Дели после того, как имя Нарендры Моди было упомянуто в документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, сообщает aljazeera.com.

Ранее представитель оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Паван Кхера заявил в социальной сети X, что Эпштейн упомянул Моди в одном из своих документов. По утверждению Кхеры, Эпштейн написал, что премьер Моди последовал "совету" финансиста и "танцевал и пел в Израиле в интересах президента США", добавив фразу: "Это сработало!".

МИД Индии назвал "измышлениями преступника" упоминание премьера в файлах скандально известного финансиста

"Мы видели заявления о сообщении электронной почты из так называемых файлов Эпштейна, в котором содержится ссылка на премьер-министра и его визит в Израиль. Помимо факта официального визита премьер-министра в Израиль в июле 2017 года, остальные намеки в электронном письме являются не более чем грязными измышлениями осужденного преступника, которые заслуживают того, чтобы их отвергли с величайшим презрением", - говорится в заявлении МИД Индии, сообщает РИА Новости.