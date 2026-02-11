В Баку известная химчистка погубила платье на миллион

Находящаяся в центре Баку компания по химчистке AGNA привела в негодность вечернее платье клиентки стоимостью более 1 миллиона рублей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqaraf, в связи с этим клиентка подала на компанию в суд.

Исковое требование обосновано тем, что клиентка обратилась в AGNA за услугами химчистки, передав вечернее платье из натурального шелка стоимостью 1 085 000 российских рублей (21 244,69 маната по курсу на день подачи иска), и оплатила ответчику за услугу 35 манатов.

После проведенной химчистки платье пришло в негодность, его дальнейшее использование или восстановление стало невозможным. Для выяснения причин порчи изделия клиентка обратилась к экспертам.

Из экспертного заключения стало ясно, что дефекты на платье возникли в результате применения непрофессионального метода влажной чистки вместо профессиональной сухой чистки. Данный метод противоречил инструкциям, указанным на этикетке платья.

Также стало известно, что данное платье было изготовлено в России по заказу клиентки Модным домом «Ulyana Sergeyenko».

Насиминский районный суд удовлетворил иск клиентки. Согласно решению, ООО AGNA должно выплатить клиенту нанесенный ущерб в размере 1 085 000 российских рублей по курсу маната, действующему на день оплаты. Кроме того, на компанию возложены расходы на экспертизу и государственная пошлина.