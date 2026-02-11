Отец застрелил дочь после ссоры из-за Трампа

В США продолжается разбирательство по делу о гибели 23-летней гражданки Великобритании Люси Харрисон, смертельно раненой во время визита к отцу в городе Проспер, расположенном недалеко от Далласа.

Инцидент произошёл 10 января 2025 года.

Как следует из материалов следствия и показаний, представленных в суде, в день трагедии между девушкой и её отцом Крисом Харрисоном произошёл конфликт, в ходе которого обсуждалась политическая тема, связанная с президентом США Дональдом Трампом, готовившимся к инаугурации на второй срок.

Партнёр погибшей Сэм Литтлер охарактеризовал произошедшее как «главный спор» того дня и сообщил, что во время ссоры Люси задала отцу вопрос о том, как бы он отреагировал, если бы она стала жертвой изнасилования. По словам свидетеля, мужчина ответил, что у него есть ещё две дочери, живущие с ним, поэтому это не сильно бы его расстроило. После этого Люси, как отмечалось в суде, «очень расстроилась» и убежала наверх.

Позднее, примерно за полчаса до запланированного отъезда в аэропорт, девушка находилась на кухне, когда отец взял её за руку и отвёл в спальню на первом этаже. Примерно через 15 секунд Литтлер услышал громкий хлопок, после чего Крис Харрисон закричал, зовя свою супругу Хизер.

В письменном заявлении, направленном в суд, Крис Харрисон сообщил, что перед случившимся они с дочерью смотрели новостной сюжет о преступлениях с применением огнестрельного оружия. По его словам, он сказал, что у него есть пистолет, и предложил показать его. В спальне мужчина достал из прикроватной тумбочки полуавтоматический пистолет Glock калибра 9 мм, приобретённый несколькими годами ранее «для обеспечения чувства безопасности семьи». Харрисон утверждает, что, подняв оружие, внезапно услышал выстрел и не понял, что произошло, после чего Люси сразу упала. Он также заявил, что не помнит, находился ли его палец на спусковом крючке, и отметил, что в тот день пережил рецидив и выпил около 500 мл белого вина.

Первоначально полиция рассматривала произошедшее как возможное непредумышленное убийство. Однако большое жюри округа Коллин отказалось предъявлять Крису Харрисону обвинение, в связи с чем уголовное преследование начато не было.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова