В Баку водитель спровоцировала массовое нарушение правил дорожного движения ради поздравлений - ВИДЕО

В Баку женщина-водитель, нарушившая правила дорожного движения, сняла себя на видео и поделилась им в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, женщина по имени Тахмина по случаю своего дня рождения наклеила на заднее стекло автомобиля марки Nissan объявление с текстом: «У меня день рождения. Посигнальте, чтобы порадовать». На кадрах видно, как некоторые водители, заметив надпись, сигналили в знак поздравления, а женщина-водитель в ответ благодарила их ответными сигналами.

Стоит отметить, что хотя такое поведение водителя выглядит забавным, оно противоречит правилам дорожного движения. Согласно законодательству, использование звукового сигнала возможно только в двух случаях: в населенных пунктах - исключительно для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, чтобы предупредить других участников движения об опасности; вне населенных пунктов — для предупреждения других водителей о намерении совершить обгон в целях обеспечения безопасности.

Использование сигнала в качестве выражения тревоги, приветствия, поздравления или в иных эмоциональных целях запрещено и влечет за собой административную ответственность. Напомним, что согласно статье 329.3 Кодекса об административных проступках, за необоснованное использование звукового сигнала предусмотрен штраф в размере 30 манатов. Данное правило направлено на обеспечение дорожной безопасности, снижение уровня шума и предотвращение беспокойства пешеходов и других водителей.