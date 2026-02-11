Посольство США: Посещение Вэнсом Аллеи шехидов — знак уважения мужеству азербайджанского народа

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и вторая леди Уша Вэнс посетили Аллею шехидов, где с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации на странице Посольства США в Азербайджане в социальной сети Facebook.

«Этот визит семьи Вэнс является выражением уважения к мужеству, проявленному азербайджанским народом, и вновь подчёркивает важность культуры памяти, человеческого достоинства и мира», — отмечается в публикации.