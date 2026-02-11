В Джалилабаде арестованы наркокурьеры с крупной партией товара

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ продолжается.

Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции в этом направлении, были задержаны ранее судимые 26-летний Эмиль Рашидов, 32-летний Рамин Исрафилов и 27-летний Талех Исазаде. У них было обнаружено в общей сложности 14 килограммов марихуаны и метамфетамина, а также 100 таблеток метадона.

В ходе расследования было установлено, что задержанные договорились с проживающим за рубежом наркоторговцем за денежное вознаграждение доставить наркотики на территорию столицы и разместить их по указанным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется следствие.