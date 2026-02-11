Скандал на Играх-2026: призёры жалуются на поломку медалей - ВИДЕО

Организаторы зимней Олимпиады-2026 в Милане-Кортине начали проверку после сообщений о повреждении олимпийских медалей, полученных спортсменами вскоре после награждения.

О расследовании стало известно в понедельник на фоне жалоб сразу нескольких призёров.

По многим предположениям, причиной может быть конструкция шнурка с предохранительным механизмом отсоединения, который автоматически размыкается при сильном натяжении, предотвращая риск удушения. Предполагается, что именно эта система могла привести к поломке крепления награды.

О проблеме публично рассказала чемпионка Игр-2026 в скоростном спуске из США Бризи Джонсон. Она призвала спортсменов обращаться с медалями осторожно, отметив, что её награда сломалась, когда она подпрыгнула от радости.

Ранее о повреждении сообщала и шведская лыжница, серебряный призёр Эбба Андерссон.

Критика качества олимпийских наград звучит не впервые. Во время Игр-2024 в Париже организаторам пришлось заменить часть медалей после жалоб спортсменов на потускнение и следы коррозии на поверхности.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова