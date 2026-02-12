В доме Ягланда прошли обыски по связанному с Эпштейном делу

Следователи Центрального управления Норвегии по экономическим и экологическим преступлениям ("Экокрим") провели обыск в доме бывшего премьер-министра и генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда по делу, связанному с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Экокрим" провело обыск в доме Турбьёрна Ягланда в Осло", - цитирует главу ведомства Пола Лёнсета государственная телерадиокомпания (NRK). По его словам, следственные мероприятия также прошли на других объектах, принадлежащих политику.

В ведомстве пояснили, что обыски являются "ожидаемой и стандартной" частью расследования. При этом сам факт их проведения формально наделяет Ягланда статусом подозреваемого. Ожидается, что он будет допрошен, но дата допроса не уточняется.

Обнародованные документы по делу Эпштейна свидетельствуют, что Ягланд общался с ним, в частности, интересовался в переписке, может ли он помочь в финансировании покупки личного жилья. В комментарии норвежским СМИ Ягланд заявлял, что покупка в итоге была профинансирована за счет заемных банковских средств. "Экокрим" выясняет, получал ли Ягланд подарки, финансовые и другие услуги в своем официальном статусе председателя Нобелевского комитета (2009-2015 гг.) или генсека СЕ.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Источник: ТАСС