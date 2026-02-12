 Звезда «Aşk-ı Memnu» Берен Саат запела: Дебют вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Звезда «Aşk-ı Memnu» Берен Саат запела: Дебют вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:23 - Сегодня
Звезда «Aşk-ı Memnu» Берен Саат запела: Дебют вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях - ВИДЕО

Известная турецкая актриса, звезда сериала «Aşk-ı Memnu» Берен Саат запустила свой музыкальный проект, выпустив дебютный сингл «CapitaliZoo», ставший первой полноценной работой звезды вне актерской карьеры.

Звезда турецких сериалов Берен Саат открывает новую главу в карьере - актриса презентовала свой первый официальный сингл «CapitaliZoo», тем самым впервые выходя на профессиональную музыкальную сцену. Свою певческую карьеру актриса будет продолжать под сценическим именем Beren.

Трек уже представлен на цифровых платформах, а вместе с ним и музыкальный клип, который был снят в Нью-Йорке. Отметим, что дебютный сингл Б.Саат записан на английском языке, что указывает на стремление артистки обратиться к более широкой международной аудитории. Турецкие СМИ сообщают, что над песней актриса долгое время трудилась вместе со своим супругом - известным музыкантом Кенаном Догулу, который выступил продюсером и аранжировщиком трека.

В комментарии Beyazperde Берен Саат заявляет, что трек «CapitaliZoo» посвящен тому, как мир пытается «приручить» человека и заставляет его отдаляться от собственной сущности, подчеркивая следующее: «CapitaliZoo - это о том, чтобы осознать, как мир пытается тебя одомашнить. Мы рождаемся свободными и в гармонии с собой, но затем создаём персоны и теряем своё «я». Эта песня - ода интеллекту внутреннего ребёнка и мой бунт против наших невидимых клеток».

Отметим, что часть коллег и фанатов поддержала Б.Саат, отмечая её смелость и готовность экспериментировать с новым творческим направлением. Но многие пользователи социальных сетей признались, что ожидали более мощного дебюта, особенно учитывая международную команду проекта и высокий уровень продакшна.

Читайте по теме:

В Лос-Анджелесе дотла сгорел особняк Кянана Догулу и Берен Саат

Берен Саат о домогательствах руководителя турецкого телеканала: «Пьяный… он зашел за мной в туалет…» - ФОТО

Берен Саат в «голом» платье произвела фурор на церемонии «Men Of The Year» по версии турецкого «GQ» - ФОТО

Поделиться:
157

Актуально

Общество

В Азербайджане пенсионный капитал увеличен с учетом инфляции - ПОДРОБНОСТИ

Общество

Присяжные в Екатеринбурге признали Шахина Шихлинского виновным

Общество

В Болгарии будет заложен парк «Шуша» - ФОТО

Общество

Почти 2000 неисправных авто стали причиной затяжных пробок в Баку - ВИДЕО

Lifestyle

Звезда «Aşk-ı Memnu» Берен Саат запела: Дебют вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях - ВИДЕО

Скончался актер Джеймс Ван дер Бик

Сестры Белла и Джиджи Хадид оказались замешаны в скандале с Эпштейном

Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Скончался звезда сериала «Kuruluş: Osman»

Нурлан Сабуров удалил все посты с основной ленты Instagram - ФОТО

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Последние новости

В Азербайджане пенсионный капитал увеличен с учетом инфляции - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:45

Присяжные в Екатеринбурге признали Шахина Шихлинского виновным

Сегодня, 10:40

Норвежский призёр расплакался на Олимпиаде-2026 и признался в измене девушке - ВИДЕО

Сегодня, 10:37

В Болгарии будет заложен парк «Шуша» - ФОТО

Сегодня, 10:32

Ким Чен Ын определился с преемником?

Сегодня, 10:28

Звезда «Aşk-ı Memnu» Берен Саат запела: Дебют вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 10:23

Почти 2000 неисправных авто стали причиной затяжных пробок в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 10:18

Эти телеканалы получили лицензии от Аудиовизуального совета

Сегодня, 10:08

В Гусаре 33-летний мужчина скончался от отравления дымом

Сегодня, 10:00

Фидан: США готовы допустить ограниченное обогащение урана в Иране

Сегодня, 09:40

В США закрыли воздушное пространство из-за испытаний лазера

Сегодня, 09:32

Армения и Иран подпишут документ о стратегическом сотрудничестве

Сегодня, 09:27

В конституции Казахстана хотят оставить один срок для президента на семь лет

Сегодня, 09:20

Гюльтекин Гаджибейли депортирована из Турции в Азербайджан

Сегодня, 09:17

«Скажите спасибо, что мы вас рекламируем»: Дизайнер Александра Саламахина о том, как бренды оправдывают плагиат

Сегодня, 09:13

Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку

Сегодня, 08:50

США перебрасывают дополнительные силы в сторону Ирана

Сегодня, 08:43

Европол сообщил о перехвате поддельной валюты на €1,2 млрд

Сегодня, 08:35

На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:30

Зеленский: Мы готовы к переговорам в любой стране, за исключением России и Беларуси

Сегодня, 00:01
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36