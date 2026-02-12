Звезда «Aşk-ı Memnu» Берен Саат запела: Дебют вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях - ВИДЕО

Известная турецкая актриса, звезда сериала «Aşk-ı Memnu» Берен Саат запустила свой музыкальный проект, выпустив дебютный сингл «CapitaliZoo», ставший первой полноценной работой звезды вне актерской карьеры.

Звезда турецких сериалов Берен Саат открывает новую главу в карьере - актриса презентовала свой первый официальный сингл «CapitaliZoo», тем самым впервые выходя на профессиональную музыкальную сцену. Свою певческую карьеру актриса будет продолжать под сценическим именем Beren.

Трек уже представлен на цифровых платформах, а вместе с ним и музыкальный клип, который был снят в Нью-Йорке. Отметим, что дебютный сингл Б.Саат записан на английском языке, что указывает на стремление артистки обратиться к более широкой международной аудитории. Турецкие СМИ сообщают, что над песней актриса долгое время трудилась вместе со своим супругом - известным музыкантом Кенаном Догулу, который выступил продюсером и аранжировщиком трека.

В комментарии Beyazperde Берен Саат заявляет, что трек «CapitaliZoo» посвящен тому, как мир пытается «приручить» человека и заставляет его отдаляться от собственной сущности, подчеркивая следующее: «CapitaliZoo - это о том, чтобы осознать, как мир пытается тебя одомашнить. Мы рождаемся свободными и в гармонии с собой, но затем создаём персоны и теряем своё «я». Эта песня - ода интеллекту внутреннего ребёнка и мой бунт против наших невидимых клеток».

Отметим, что часть коллег и фанатов поддержала Б.Саат, отмечая её смелость и готовность экспериментировать с новым творческим направлением. Но многие пользователи социальных сетей признались, что ожидали более мощного дебюта, особенно учитывая международную команду проекта и высокий уровень продакшна.

