Стала известна дата премьеры нового сериала Эмиля Гулиева «Bölmə» - ВИДЕО

В эфире канала ITV стартует новый сериал режиссёра Эмиля Гулиева - «Bölmə» (Отдел).

Главные роли в проекте, основной темой которого станет борьба с наркоманией, исполнили Самими Фархад, Эльнур Гусейнов, Махир Дервиш, Ульви Гасанлы и Эмин Мирабдуллаев.

Сериал, в основу сюжета которого легли реальные события, будет состоять из 8 эпизодов протяженностью 40-45 минут каждый – премьера «Bölmə» состоится на ITV в эту субботу 14 февраля в 22:05.

Напомним, что режиссер Эмиль Гулиев хорошо знаком зрителям по проекту «Əqrəb mövsümü», который в своё время стал одним из самых заметных и обсуждаемых сериалов в азербайджанской телевизионной индустрии и был расценён как прорыв в жанре локальных многосерийных проектов.