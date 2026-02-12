Пашинян предложил создать в госучреждениях хоры для «живого» исполнения гимна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в госучреждениях Армении могут быть созданы хоры для исполнения государственного гимна.

«Когда звучит гимн, это особое событие. Везде, где гимн должен звучать, он должен исполняться вживую. Если нет хоров, их можно пригласить для исполнения гимна либо сформировать собственные коллективы… Это далеко не второстепенный вопрос. Это определенный вклад в развитие культуры», — сказал он на заседании правительства в четверг.

По словам главы правительства, такая практика могла бы стать частью рабочих будней госучреждений.

«Это будет очень красиво. Есть, конечно, вопросы, связанные со способностями и талантом исполнителей. Но это может стать очередным интересным элементом, который войдет в государственную систему», — добавил он.

Источник: Новости-Армения