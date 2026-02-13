Экс-глава «Самолета» может стать соинвестором курорта в Азербайджане

Бывший гендиректор одной из крупнейших российских девелоперских компаний «Самолет» Антон Елистратов может стать соинвестором курорта Sea Breeze, который строит Эмин Агаларов на побережье Каспийского моря в Азербайджане, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum сам Э.Агаларов.

«У Елистратова и его партнеров примерно 500 тысяч квадратных метров», - сообщил предприниматель.

При этом всего, по словам Э.Агаларова, в настоящее время в стройке в рамках курорта находится 3 миллиона «квадратов», а объем запроектированной перспективной недвижимости достигает 30 миллионов квадратных метров.

Он также добавил, что компания Елистратова высказала заинтересованность и в проекте под брендом Sea Breeze на водохранилище Червак, который в настоящее время запускается в Узбекистане.

Отметим, что после ухода из группы «Самолет» А.Елистратов вместе с партнером основал международную девелоперскую компанию Azurro.

Источник: Финансы Mail