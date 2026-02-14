Азер Насибов вновь развернул все кресла на российском «Голосе» - ВИДЕО

Азер Насибов в очередной раз уверенно заявил о себе на сцене вокального проекта Голос, исполнив композицию Maybe I Maybe You легендарной рок-группы Scorpions.

Примечательно, что с этой же композицией А.Насибов выходил на сцену проекта Голос. Дети десять лет назад - и тогда, как и сейчас, сумел добиться редкого результата: к нему обернулись все наставники. В новом сезоне в креслах жюри оказались Анна Асти, Пелагея, Владимир Пресняков и Эльдар Абдразаков.

История повторилась, как и десять лет назад, Азер Насибов вновь отдал предпочтение Пелагее. Именно в её команде артист продолжит борьбу за победу в российской версии «Голоса».

Читайте по теме:

Азер Насибов о жизни после шоу «Голос. Дети», переезде в Азербайджан и не только – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ