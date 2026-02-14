 Сегодня - международный день книгодарения | 1news.az | Новости
Сегодня - международный день книгодарения

First News Media12:23 - Сегодня
Сегодня - международный день книгодарения

Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг (International Book Giving Day), или Международный день книгодарения, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.

К тому же Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы: «Почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так?» и стал толчком к появлению нового значимого праздника. Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым блогерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнерам по сайту, Эмми инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.

Вопрос маленького ребенка, инициатива и активная позиция его матери были подхвачены миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в качестве Международного дня.

Сегодня в этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности доступа к чтению книг по тем или иным причинам ограничены. Однако не только дети любят читать. К счастью, еще очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет не только материальной, но и в первую очередь духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор. Дети, в свою очередь, учатся добру, дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания и многому тому, что помогает ребенку стать человеком.

На сегодняшний день идейные вдохновители продвижения и популяризации книги и праздника добились своей цели: книга по-прежнему любима, а праздник носит международный характер.

Источник - АЗЕРТАДЖ

