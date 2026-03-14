Иран предоставил индийским судам безопасный проход через Ормузский пролив

Иран предоставил судам под флагом Индии возможность безопасного прохода через Ормузский пролив.

Об этом заявил телеканалу India Today иранский посол в южноазиатской республике Мохаммад Фатхали.

Отвечая на вопрос о том, было ли индийским судам разрешено пройти через Ормузский пролив, посол подтвердил, что такое разрешение было дано. "Да, мы разрешили, но позвольте мне не уточнять, сколько именно [судов получили разрешение]", - сказал он, отказавшись раскрывать подробности.

Ранее сообщалось, что два танкера со сжиженным газом компании Shipping Corporation of India под индийским флагом прошли через Ормузский пролив и направляются в Индию.

Источник: ТАСС